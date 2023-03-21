Kılıçdaroğlu SPD Eş Genel Başkanı Klingbeil ile görüştü

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgelerinde inceleme yapmak ve bilgi almak için gelen Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ve beraberindeki heyet ile depremden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde görüştü.

Kılıçdaroğlu ve Klingbeil, görüşme sonrasında birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"SPD'yi deprem bölgesinde görmekten mutluyuz"

"Kardeş Sosyal Demokrat Parti'yi deprem bölgesinde görmekten son derece mutluyuz" diyen Kılıçdaroğlu "Yaşadığımız tabloyu yerinde görmek istediler. Bilgi istediler deprem dolayısıyla. Biz de kendilerine ayrıntılı bilgi verdik. İş bölümü yapma konusunda da katkı vereceklerini; özellikle İstanbul ve Hatay için verecekleri katkı bizim için son derece değerli. Hem tarihsel dokunun korunması hem kentin yeniden inşa edilmesi açısından yapılacak katkının değerli olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

Klingbeil de "Alman Sosyal Demokratlar adına ve Alman Başbakanı adına taziyelerimizi sunmak istiyoruz. Derin üzüntüyle Türkiye'de gerçekleşen depremi ve etkilerini hep birlikte gördük. Hayatını kaybedenlerin, herkesin başı sağ olsun demek istiyoruz. Çok derinden üzüntülerimizi, acılarımızı paylaşmak istiyoruz" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil Fotoğraf: ANKA

"Almanya'da Türklerle birlikte gözyaşı döktük"

"Türkiye'deki depremden gelen korkunç görüntüleri hep birlikte Alman televizyonlarından da izledik. Bütün haberleri çok yakından takip ettik. Almanya'da Türklerle birlikte gözyaşı döktük" diyen Klingbeil, "İki ülke arasındaki bağımız o kadar yakın ki neredeyse Almanya'da herkes Türkiye'deki bir yakını, dostu olan birini tanıyor. Deprem bölgesinde etkilenmiş insanları tanıyor. İki ülkenin birbirine ne kadar yakın olduğunun da bir ifadesi bu aynı zamanda. O nedenle bizim için deprem sadece bazı rakamlardan oluşan, şu kadar insan hayatını kaybetti, şu kadar ev yıkıldı gibi rakamlardan oluşan bir şey değil" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile buluşabilmekten dolayı müteşekkir olduğunu söyleyen Klingbeil "Bundan sonra bu bölgenin yeniden imar edilmesi konusunda Almanya'nın nasıl bir destek sağlayabileceğini de görüştük. Sadece Almanya, maddi açısında yardım etmekle kalmıyor, halihazırda, Almanya deprem bölgesine mali yardım yapan en büyük donör ülke konumunda. Onun dışında Almanya'dan gelen uzmanların özellikle kentlerin yeniden imarı konusunda destek verebilirler. Alman uzmanlar burada katkı sağlayabilirler" dedi.

Alman uzmanların hem Hatay'ın yeniden imarı hem de İstanbul'un depremden daha iyi korunabilmesi, daha iyi hazırlanabilmesi için katkı yapabileceğini söyleyen Klingbeil, Almanya İmar Bakanı Klara Geywitz ile bu konuyu ele alacaklarını söyledi. Klingbeil, "Alman hükümeti olarak da Türkiye'ye bu konuda destek vermeyi arzu ediyoruz" dedi.

ANKA / EC, SÖ