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Fotoğraf: ANKA
PolitikaTürkiye

Kılıçdaroğlu: Seçimler zamanında yapılacak

2 saat önce

CHP lideri Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Arınç'ın dünkü açıklamalarıyla alevlenen seçimlerin ertelenmesi tartışmalarına son noktayı koydu. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a "Sana verecek 1 yıl değil, 1 günümüz bile yok" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün AKP Kurucular Kurulu üyesi ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın deprem nedeniyle seçimlerin ertelenmesi çağrısıyla gündeme gelen tartışmalara son noktayı koydu.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben "Bu ülke sana 20 yıl verdi. Darbe gördü sayende. Covid’de 5 maskeye muhtaç ettin. Ormanlarımız yandı, uçak bulamadın. Ekonomiyi çökerttin. Depremde yıkıldık. Hep beceriksizdin. Sana verecek 1 yıl değil, 1 günümüz bile yok. Bir beceriksizliğe daha katlanamayız. Seçimden korkma… Ya da kork, seçim zamanında yapılacak!" ifadelerini kullandı.

Altılı masaya dahil olan İYİ Parti ve Gelecek Partisi de seçimlerin zamanında yapılmasından yana tavırkoymuş, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş da iktidarı "bir kez daha oldu bitti yaparak anayasayı ve TBMM'yi yok saymaya hazırlanmakla" suçlamıştı.

Anayasanın 78'inci maddesine göre seçimlerin ertelenmesi sadece savaş hallerinde ve TBMM'nin kararıyla mümkün. Arınç dünkü açıklamasında 78'inci maddeye fıkra eklenmesi ya da Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimlerin 14 Mayıs ya da 18 Haziran'da yapılamayacağına dair karar alması gibi seçeneklerle bu durumun aşılabileceğini savunmuştu.

DW/BK,BÖ

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