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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu, 13 Mayıs 2022'de beraberindeki CHP'li vekillerle birlikte SADAT'ın İstanbul'daki merkezine giderek bu şirketin yetkilileriyle görüşmek istemişti.Fotoğraf: ANKA
Hukuk ve AdaletTürkiye

Kılıçdaroğlu SADAT'a tazminat ödeyecek

1 saat önce

Mahkeme, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SADAT'a 30 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. Kılıçdaroğlu'nun "terörist yetiştirmekle" suçladığı SADAT, CHP liderine 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açmıştı.

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Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SADAT) tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açılan tazminat davasında karar belli oldu.

Davanın kısmen kabulüne karar veren Büyükçekmece 5'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 30 bin lira manevi tazminatın ilk haksız eylem tarihi olan 13 Mayıs 2022'den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı Kılıçdaroğlu'ndan alınarak davacı SADAT'a ödenmesine hükmetti.

Kılıçdaroğlu, 13 Mayıs 2022'de beraberindeki CHP'li vekillerle birlikte SADAT'ın İstanbul'daki merkezine giderek bu şirketin yetkilileriyle görüşmek istemişti. İçeri alınmayan Kılıçdaroğlu, binanın önünde yaptığı açıklamada "Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara, kişilere teslim edilmeyecektir. Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Düne kadar Erdoğan'ın danışmanlığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi de var. Yani sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve tedhiş. Arapça 'terör', 'tedhiş' olarak tanımlanıyor. Türkçesi de 'terör'. Burası aynı zamandaterörist yetiştiren bir kuruluş" demişti.

CHP liderinin ziyaretinin ve açıklamalarının ardından SADAT, Kılıçdaroğlu'ndan 1 milyon TL tazminat talebiyle dava açmıştı.

SADAT'tan açıklama

Mahkemenin aldığı kararla ilgili olarak SADAT'tan yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun şirketimiz aleyhinde sürekli ve sistematik şekilde gerçekleştirdiği hukuka aykırı saldırılara karşı tarafımızca açılan 1 milyon TL'lik dava 28 Nisan 2023 tarihinde karara bağlanarak Kılıçdaroğlu manevi tazminat ödemeye mahkûm edilmiştir" denildi.

Açıklamada, "Bu mahkûmiyet kararı ile Kılıçdaroğlu tarafından şirketimize yöneltilen ithamların hiçbirinin gerçeklikle ilgisinin olmadığı, hiçbir delile dayanmaksızın salt duyumlarla hareket ettiği tescillenmiş bulunmaktadır. SADAT, Savunma Sanayi Hizmet Sektörü'nde faaliyet gösteren emek yoğun bir sermaye şirketidir. Şirketimiz ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre kurulmuş ve bunlara uygun olarak faaliyetlerini devam ettirmektedir" ifadeleri yer aldı.

DW/CÖ,EC

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