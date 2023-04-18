Kılıçdaroğlu: Kürtlere terörist muamelesi yapılıyor

Kılıçdaroğlu, "Şu an milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor. 3-5 oy için kardeşliğe kimsenin zarar vermesine asla izin vermeyeceğim" dedi. Akşener ise seçimi her koşulda Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını iddia etti.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında "Kürtler" notunu düştüğü bir video paylaştı.

Kılıçdaroğlu bu videoda, "Son yıllarda ne zaman seçim konuşsak, Saray ne zaman seçimi kaybedeceğini görse Kürtlere toplu bir yaftalama, terörist muamelesi yapma durumu başlıyor. Utanç verici. Gerçekten de utanç verici. Şu anda milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor. Her gün, durmadan" ifadelerini kullandı.

"Her gün milyonlarca lirayı sosyal medya trollerine harcıyorlar. O troller bana hakaret edebilmek adına Kürtlere terörist muamelesi yapıyorlar. İnsanımızı devlete yabancılaştırıyorlar. Ne için? 3-5 oy için. Utanmıyorlar. Gerçekten de utanmıyorlar" diye ekleyen Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal'e iftira atacaklar diye milyonlarca insanın haysiyetiyle oynanır mı? Allah aşkına, söyleyin bana. Milyonlarca insanın haysiyetiyle oynanır mı?" dedi.

Türk-Kürt kardeşliğine vurgu yapan CHP lideri, "Sevgili halkım. Siz bu yaptıkları propagandaya sakın ama sakın kanmayın. Kardeşlik hukukumuzu unutmayın. Kesinlikle unutmayın. Türk ile Kürt'ü kardeş yapan kader var. Kader bizi bir araya getirdi. Kader bize 'Kardeş olun' dedi. Kader bizi Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da koyun koyuna yatırdı. Kardeş sevgisi gibi derin bir sevgi yoktur. Yüzyıllardır beraber kaldık, beraber yaşadık. Hiçbirimiz yolumuza yalnız gitmedik, gidemedik. 3-5 oy için kardeşliğe kimsenin zarar vermesine asla ve asla izin vermeyeceğim. Az kaldı" diye konuştu.

Akşener: Her koşulda sayın Kılıçdaroğlu kazanıyor

Millet İttifakı'nda yer alan İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener ise TV 100 kanalında gazeteci Ece Üner'in sorularını yanıtladı.

Akşener, programda, anket sonuçlarını değerlendirdiklerinde Cumhurbaşkanlığı seçimini her hâlükârda Kılıçdaroğlu'nun kazanacağı sonucuna vardıklarını söyledi.

İYİ Parti lideri, "Bütün verileri değerlendiriyoruz. Çünkü anketler çok farklı. TÜİK Başkanlığı yapmış olan Birol Aydemir, bizim kampanyamızın veri meselesinin başındaki kişi. Dolayısıyla o verileri o değerlendiriyor. Onun söylediği, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığını kazanacağı, bizim partimizin de bizi mutlu edecek bir sonuç alacağına dair" dedi.

Akşener, "Anketlerin ortalamasına baktığımızda, kimisine göre birince turda geçemiyor sayın Kılıçdaroğlu. Kimisine göre birinci turda geçiyor ya da ikinci tura kalıyor. Ama ortak bir şey var. İster birinci tur, isterse ikinci tura kalsın, ikisinde de sayın Kılıçdaroğlu kazanıyor. Yani Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanıyor" diye konuştu.

DW,ANKA/CÖ,HT

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