 Kılıçdaroğlu kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu | TÜRKİYE | DW | 23.04.2019

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TÜRKİYE

Kılıçdaroğlu kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, asker cenazesinde kendisine saldıran şüphelilerden şikayetçi oldu. Ayrıca CHP saldırı ile ilgili, araştırma komisyonu kurulması için TBMM Başkanlığı’na önerge verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pazar günü kendisine yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında şikayette bulundu. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Kılıçdaroğlu'nun şikayet dilekçesi avukatı Celal Çelik aracılığıyla başsavcılığa iletildi.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun asker cenazesinde saldırıya uğramasının ardından olağanüstü toplanan parti yönetimi olayın peşini bırakmama kararı aldı. CHP ayrıca kutuplaşmayı amaçlayan ifadelerle mücadele edecek. (22.04.2019)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara’da bir askerin cenaze töreni sırasında düzenlenen saldırının faili O.S. gözaltına alındı. Beş şüphelinin de ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (22.04.2019)

CHP lideri "Bu ülke için canını verecek birisi varsa onun adı Kemal Kılıçdaroğlu'dur" dedi. İçişleri Bakanı Soylu’nun geçen yıl yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu’nu hedef gösterdiğini savunanlar bakanın istifasını istedi. (21.04.2019)

Kılıçdaroğlu Pazar günü, Hakkari'de, Irak sınırında güvenlik güçleriyle PKK arasında çıkan çatışmada yaşamını yitiren sözleşmeli er Yener Kırıkçı'nın cenaze törenine katılmak üzere Ankara'nın Çubuk ilçesine gitmiş, ancak cenaze namazı sonrasında tekmeli ve yumruklu saldırıya uğramıştı. Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken 5'i adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kılıçdaroğlu'na yumruk attığı kameralar tarafından görüntülenen şüpheli O.S.'nin de gözaltı süresi uzatılmıştı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, saldırının faili O.S.'nin AKP üyesi olduğunu açıklamış, failin kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurmuştu.

CHP lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini aramasına yönelik bir beklentisi olup olmadığı sorusunu ise, "Telefon etmesi gibi bir beklentim yok. Gereken herkesle konuşuldu Aileyle, muhtarla. Daha kiminle görüşülsün" sözleriyle yanıtladı.

CHP, saldırıyla ilgili meclis araştırma komisyonu istedi

CHP, Parti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı ile ilgili, araştırma komisyonu kurulması için TBMM Başkanlığı'na önerge verdi. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzası ile TBMM Başkanlığı'na sunulan önergede; Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik taşlı, sopalı ve bıçaklı bir linç girişimi gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

Önergede, "Bu linç girişimi ve törene katılan TBMM Başkanvekili Levent Gök, Genel Başkan Yardımcıları Yıldırım Kaya ve Bülent Kuşoğlu, Ankara Milletvekili Murat Emir ve diğer CHP'lilere yapılan saldırıların önceden planlanmış olduğu, olayların gelişimi ve başta İçişleri Bakanı olmak üzere bazı yetkililerin saldırılardan sonra yaptıkları açıklamalardan açıkça anlaşılmaktadır" ifadesi kullanıldı.

Önerge ile Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırının tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi, güvenlik açığı ve istihbarat zafiyetinin nedenleri ile sorumlularının tespit edilebilmesi, yönetme sorumluluğu taşıyanların hedef gösteren kışkırtıcı açıklamalarının bu olaya etkisinin belirlenebilmesi ve benzer olayların tekrarlanmaması için alınacak önlemlerin oluşturulması amacıyla Meclis araştırması açılması talep edildi.

DHA,DW/AÜ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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