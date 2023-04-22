Kılıçdaroğlu: Kadınların altın hesaplarına para yatıracağız

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yayınladığı videoda, kadınlara yönelik Aile Destekleri Sigortası projesini anlattı.

CHP Genel Başkanı, videoyu "Neyse biz işimize dönelim. Ev Hanımları'na Aile Destek Sigortalarını öderken, faiz hassasiyeti olanlara, Katılım Bankası seçeneği vereceğiz. Katılım altın hesapları açtıracağız ve ödeme bu hesaplara yapılacak. Gençler bunu annelerinize anlatmamız için yardımınızı rica ediyorum" açıklamasıyla birlikte paylaştı.

"Bu sigorta, kişinin doğumundan ölümüne kadar bütün yaşamını sosyal güvence altına almak demektir. Öyle zor bir şey değil bu. Dünyada pek çok ülkede bu sigorta dalı zaten uygulanıyor. Her aileye, asgari gelir güvencesi verirseniz, ailede mutluluğu, huzuru ve bereketi sağlarsınız" diyen Kılıçdaroğlu, kadınlara seslendi.

"Sevgili kadınlar, sevgili ev hanımları, benim en çok değer verdiğim projem Aile Destekleri Sigortası'dır. Bu benim hayatımın en önemli projesidir. Hatta bu ülkeye miras olarak bırakmak istediğim yegâne şeydir diyebilirim" diyen Kılıçdaroğlu, "Aile Destekleri Sigortası, geliri asgari ücretin altında olan veya hiç geliri olmayan ailelerin gelirlerini, yani her evin gelirini asgari ücrete tamamlamaktır" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Bu sigorta, kişinin doğumundan ölümüne kadar bütün yaşamını sosyal güvence altına almak demektir. Öyle zor bir şey değil bu. Dünyada pek çok ülkede bu sigorta dalı zaten uygulanıyor. Her aileye, asgari gelir güvencesi verirseniz, ailede mutluluğu, huzuru ve bereketi sağlarsınız. Ben bunu sağlayacağım. İnsan onuruna yakışır bir şekilde yapacağım. Hiç kimsenin yoksulluğunu afişe etmeyeceğim" dedi.

Altın hesapları

Kılıçdaroğlu, Aile Destekleri Sigortası parasının, kadınların adına açılacak altın hesaplarına yatırılacağını söyledi.

CHP lideri, söz konusu vaadini şu sözlerle açıkladı:

"Benim bir amacım daha var. O da ev kadınını güvenceye almak. Onun için bu parayı kadınların banka hesabına yatıracağım. Ayrıca biliyorum ki ev hanımlarının önemli bir kısmının da katılım bankası hassasiyeti var. Bu kaygı onlarınsa tabii ki bu kaygı aynı zamanda benim de kaygımdır. Katılım bankaları ile anlaşacağız. Altın hesapları açtıracağız. Aile Destekleri Sigortası parasını, altın olarak ev hanımlarının banka hesaplarına yatıracağız. Bu altın hesapları, kadının zırhı olacak."

Kılıçdaroğlu, "Tek bir yurttaşımız bile ele güne muhtaç olmayacak. Sosyal devletin koruması altında olacak. Hiç ama hiç merak etmeyin" diye ekledi.

DW,ANKA/CÖ,JD