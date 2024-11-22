Kılıçdaroğlu: Kıbrıs ve Ege'de taviz ve toprak verilecek

Eski CHP lideri Kılıçdaroğlu, BOP göndermesi yaparak Erdoğan'ın emperyalist güçlerce teslim alındığını, bir sonraki aşamada Kıbrıs ve Ege'de taviz ve toprak vereceğini, ülke için bir beka sorunu olduğunu söyledi.

CHP'nin bir önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şikayeti üzerine açılan ve hakkında 11 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak talep edilen davada savunma yaptı.

Duruşmaya işlediği bir suçtan ötürü kendini savunmak için değil, "işlenen suçları kayıtlara geçirmek, hesabını sormak ve tarihe not düşmek" için geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, yargıca hitaben "Sizinle ortak bir noktada buluştuk. Tarih, bana gerçekleri söyleme görevi verdiği gibi size de bu gerçekleri kayıt altına alma fırsatı sunmuştur" dedi.

"Sanırım, açılan davaların ve mahkemeye çıkmamın nedeni, Erdoğan'a 'Başçalan, Hırsız ve Başhırsız' demiş olmamdır. Öncelikle ispatlarla sabit olan bu gerçekleri dile getirdiğim için hiçbir pişmanlığımın olmadığını söylemek isterim" diye devam eden Kılıçdaroğlu, mahkeme karşısına rüşvet, hırsız, vatana ihanet gibi suçlardan değil, "Hırsıza hırsız " dediği için çıktığını söyledi.

"Erdoğan egemen güçlerce teslim alınmıştır"

Türkiye'de Büyük Ortadoğu Projesi'nin (BOP) ikinci fazına geçildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Yaptığı hırsızlık, yolsuzluk nedeniyle mal varlığının hesabını veremeyenler, egemen güçler tarafından teslim alınırlar. Ve bu sonuçta o ülke için felaketlerin kapısını aralar" dedi.

BOP'un ilk aşamasında emperyalist güçlerin hedefinin "Rüşvet ve yolsuzluk yoluyla zenginleştirdikleri, teröre ve uluslararası suç teşkil edecek işlere girmesini sağladıkları, ülkeyi toprak tavizleri vermek zorunda bırakacak kadar borçlandıracak 'Tek Adam' rejimi kurmak ve ülkedeki bütün güçleri 'teslim alabilecekleri' bir tek adamda birleştirmek" olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "İlk faz tamamlandı. Teslim aldıkları ve bütün güçleri üzerinde birleştirdikleri 'tek adam ve saray rejimini' kurdular" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın, dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın "Mal varlığını araştırırım" tehdidi karşısında boyun eğdiğini, "Bu can bu bedende olduğu sürece o papazı vermem" sözünden dönerek Rahip Brunson'ı serbest bıraktığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Egemen güçler tarafından teslim alınan bir devlet başkanı ülkesine hizmet edemez" dedi.

"BOP'un ikinci aşaması başlıyor"

Eski CHP lideri, "İŞİD terör örgütü ile petrol alışverişi yapan damadına ait TIR konvoyunun uydu görüntüleri ve ticaret yaptıkları belgelerde bir başka devlet tarafından kullanılarak tavizler alınıyor. Damadı üzerinden Putin'in, çocukları üzerinden Trump'ın, çeteleri yüzünden İsrail'in teslim aldığı bir Erdoğan ve ilk aşaması tamamlanmış bir B.O.P var karşımızda" diye devam etti.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bölme ve parçalama projesinin ikinci aşaması başlıyor" iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu, "Bakınız, BOP'un ikinci aşaması sürecinde Türkiye alenen bir sığınmacı deposu haline getirilmiştir. Ne acıdır ki para uğruna Türkiye’ye Geri Kabul Anlaşması imzalatılmıştır. Sayın Yargıç unutmayın, bir ülkeyi bölmek için önce o ülkeyi sığınmacı nüfus olarak büyütüp, ekonomik olarak küçültürseniz, yani yoksulluğu yaygınlaştırırsanız emperyal güçlerin ekmeğine yağ sürer ve emellerine hizmet etmiş olursunuz. Açıkça söylüyorum bugün için yapılan budur" dedi.

"Erdoğan Kıbrıs ve Ege'de taviz ve toprak verecek"

Devletin borçlandığı her 100 lira karşılığında 135 lira faiz ödediğine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Çok değil, daha birkaç yıl önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından 128 milyar dolar buharlaştırıldı… Borçlanıyor ve borcumuzu ödeyemez hale geliyoruz. Bunun ekonomi bilimindeki en basit karşılığı şudur: Para alan, emir alır. Ödeyecek paranız yoksa elinizdeki toprakları vermek zorunda kalırsınız. Kısa, öz ve direkt söylüyorum! Erdoğan, Kıbrıs ve Ege de taviz ve toprak verecek" iddiasında bulundu.

"İç karışıklık dış müdahale zemini oluşturur" uyarısı

"Erdoğan ülkemiz, devletimiz, birliğimiz ve geleceğimiz için bir tehdit ve tehlikedir" diyen Kılıçdaroğlu, "BOP'un 2. Aşaması Kıbrıs ve Ege’den toprak ve taviz vererek tamamlanmayacak Sayın Yargıç! Devam edecek. Ülkemize sokulan ve sayısı belli olmayan ama on milyonlarla ifade edilen, geri kalmış dünyanın hemen her tarafından yurdumuza gelen, eğitimsiz, kayıtsız, geçmişi bilinmeyen ve içerisinde çok sayıda cihatçı olduğu tahmin edilen milyonlarca sığınmacı, emperyalistlerin Erdoğan eliyle ülkemiz üzerinde kurduğu korkunç tablo bir beka sorunudur… İç karışıklık, dış müdahale zemini oluşturur" uyarısında bulundu.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: "Bu yakın tarihte her zaman böyle olmuştur. Ekonomisi zayıflamış hatta çökmüş, sınırlarını koruyamayan, adalet sistemi tek adama bağlanmış, denetleme mekanizması yok edilmiş, şeffaflık ve hesap sorabilirliği olmayan, liyakat ve ehliyete göre değil, biat ve itaat edenlerin devlet kademelerine geldiği bir sistem sürdürülebilir değildir. (…) Güçler ayrılığı olmayan ve yasadışı malvarlığı dolayısıyla teslim alınabilecek tek bir kişi üzerine inşa edilen bu ucube sistem ülkemiz için beka sorunudur."

DW/BK,TY

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?