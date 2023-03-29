Kılıçdaroğlu ile İnce görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi ziyaret etti.

Saat 17.00'da başlayan ve yaklaşık bir saat süren görüşmede Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel eşlik etti.

Memleket Partisi Genel Merkezindeki görüşmenin sonunda Kılıçdaroğlu ile İnce basın açıklaması yaptı.

İlk söz alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'ye kendisini kabulü için teşekkür ederek "Doğal olarak deprem bölgesi olmak üzere pek çok sorunu görüştük. Yaşanan sorunlarla ilgili çözümleri de ifade ettik... İşin özeti Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz. Beraber olmaya çalışıyoruz, birlikte olmaya çalışıyoruz… Yaşadığımız sorunlar bireysel sorunların çok çok ötesinde Türkiye'nin sorunları ve Türkiye'nin sorunlarına ben ne kadar duyarlıysam elbette ki Sayın İnce de en az o kadar duyarlı. Sorunları karşılıklı masaya yatırmak, çözümler üretmek de doğal olarak hem benim görevim hem Sayın İnce'nin görevi" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan sonra söz alan Muharrem İnce ise şöyle konuştu:

"Siyasette ittifaklar olmalıdır ama menfaat değil, ilke ittifakı olmalıdır. Bizim ilkelerimiz nettir. Biz bir Atatürk'ü tartıştırmayız, iki teröre karşı mesafeliyiz. Biz kadın hakları konusunda kararlıyız. Biz Türkiye'de yine mültecilerin, sığınmacıların gönderilmesi üzerine çok kararlıyız. Teröre karşı mesafeliyiz. PKK'sı olsun, FETÖ'sü olsun, IŞID'i, DHKPC'si, Hizbullah'ı olsun, biz teröre karşıyız. Bu duruştan asla taviz vermeyiz. İlkeler etrafında bu memleketi ayağa kaldırabiliriz. Yine inandığımız bir şey var: Erdoğan gitmelidir. Bu Erdoğan gitmelidir. Bu Erdoğan yorgundur, kibirlidir. Akla, bilime, hukuka inanmamaktadır. 5 dakika dahi bu ülkeyi yönetmemelidir. Sayın Genel Başkan'a teşekkür ediyoruz."

İnce, "Adaylıktan çekilecek misiniz?" sorusuna ise, "Hayır, öyle bir şey demedim" yanıtını verdi.

DW,ANKA/TY,BK

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