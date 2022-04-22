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Faturasını ödemeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun evindeki elektrik kesildi.
Faturasını ödemeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun evindeki elektrik kesildi.Fotoğraf: ANKA
EkonomiTürkiye

Kılıçdaroğlu ile Dönmez arasında "kesik elektrik" polemiği

2 saat önce

Kılıçdaroğlu'na "manipülasyon" suçlaması yönelten Enerji Bakanı Dönmez, Türkiye'de "bugün itibarıyla" 278 bin abonenin elektriğinin kesik olduğunu söyledi. CHP lideri de Dönmez'e yanıt verdi.

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Türkiye'de 2021 yılında yaklaşık 4 milyon abonenin elektriğinin kesildiğini söyleyen ve buna dikkat çekmek amacıyla faturasını ödemediği için kendisinin de elektriği kesilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den "manipülasyon" suçlaması geldi.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de "bugün itibarıyla" 278 bin abonenin elektriğinin kesik olduğunu ifade etti.

Dönmez, "Sn. Kılıçdaroğlu'nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır. Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir. Bu da toplam abone içinde yüzde 0,6'dır" dedi.

Yılbaşında elektriğe yapılan yüksek zammın geri alınması için şubat ayında bireysel olarak ev elektrik faturasını ödememe eylemine başlayan Kılıçdaroğlu'nun evindeki elektrik dün EnerjiSA ekipleri tarafından kesilmişti. Kılıçdaroğlu, Twitter'da paylaştığı video mesajda, Enerji Bakanlığının bu yılki verileri açıklamadığını, ancak 2021 yılında toplam 3 milyon 449 bin 344 abonenin elektriğinin kesildiğini belirterek "4 milyon abone, kişi değil, abone, dile kolay. 'Kaç kişi' demek bunun hesabını varın siz yapın" ifadesini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu: 40 bin daha fazla

Ankara Mamak'ta elektriği kesilen bir aileyi ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na gazeteciler Bakan Dönmez'in açıklamalarıyla ilgili soru yöneltti.

Dönmez'in açıkladığı 278 bin sayısının, 2021'in aynı dönemine kıyasla 40 bin daha fazla olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Demek ki 2022'de ortaya çıkacak rakamlar çok daha yüksek olacak. Üzelerek ifade edeyim. Bakan'a da verdiği bilgiler için teşekkür ederim" yanıtını verdi.

Bahçeli: Zillettir, rezalettir

Elektrik kesintisiyle ilgili tartışmaya MHP lideri Devlet Bahçeli de dâhil oldu.

Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Vicdan ve siyasetlerindeki karanlık noktaları ülkemizin geneline teşmil etmenin arayış ve gayesinde olanların yüzsüzce karanlık içinde poz vermeleri, aynı zamanda sivil itaatsizlik provaları, üstelik bu çarpık zihniyetlerin TBMM'de görev yapıyor olmaları zillettir, rezalettir" dedi.

MHP Genel Başkanı, "Bile isteye odalarda ışıksız kalıp milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlara bizzat Türk milleti karşı çıkacak, komplolarını ve kumpaslarını yeri ve zamanı geldiğinde ellerine tutuşturup alayını birden layık oldukları zifiri karanlığa mahkum edecektir" ifadesini kullandı.

DW,ANKA/CÖ,TY

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