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Fotoğraf: Erhan Ortac/Getty Images
PolitikaTürkiye

Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

3 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ismi üzerinde mutabakat sağlanması halinde itiraz etmeyeceğini söyledi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de katıldığı programda Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı konusunda açıklamalarda bulundu.

Aday üzerinde mutabakat sağlanmasının önemine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Mutabakat olmadan bir karar almayı asla doğru bulmam" dedi. Kılıçdaroğlu, "Diyelim ki ismim üzerimde mutabakat oldu; elbette bu görevi yapmak onurlu bir şeydir. Siz neden benim adımı ileri sürüyorsunuz diye özel bir itirazım olmaz. İşin doğasına aykırı olur bu" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Temel hedefimiz ülkenin huzuru. 6 lider bu memleketi ayağa kaldıralım istiyoruz. Ayrışmayı değil beraber olmayı, farklı düşüncelere saygı göstermeyi, siyasete yeni bir kültür getirmek istiyoruz. Hangi iktidar gelirse gelsin siyaset krize girmemeli" açıklaması yaptı.

13 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan altılı masa toplantısında, ittifakı oluşturan partilerin cumhurbaşkanı adayını kesinleştirmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu hafta başında yaptığı açıklamada adayın bu toplantıda belirleneceğini ifade etmiş, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise sürecin biraz daha uzun sürebileceğine dikkat çekmişti.

Altılı masayı oluşturan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti, 30 Ocak'ta "Ortak Politikalar Mutabakat Metni"ni açıklamıştı. 2 bin 300 maddeden oluşan metin, ittifakın hükümet programının  çerçevesini oluşturuyor.

DW/BÖ,EC

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