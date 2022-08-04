Kılıçdaroğlu "Hak, Hukuk, Adalet" sloganlarıyla karşılandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Aralık 2011'de hayatını kaybeden 34 kişinin yakınlarını ziyaret etmek amacıyla Roboski'ye gitti.Şırnak’ın Uludere ilçesinde Kürtçe adıyla Roboski diye bilinen bölgeye giden CHP lideri, "Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu", ve "Hak, Hukuk, Adalet" sloganları ile karşılandı.

Kemal Kılıçdaroğlu"na Roboski ziyaretinde eşi Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik ediyor. CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak ile TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Uludere Alt Komisyonu'nun 15 ay süren çalışmalarında görev yapan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök de CHP liderine bu gezisinde eşlik eden heyette yer alıyor.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na inen Kılıçdaroğlu'nun, Uludere katliamında yaşamını yitirenlerin ailelerinä ziyaretinin ardından açıklama yapması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu konuya ilişkin son demecinde, "Bütün annelerin ellerinden öpüyorum; evlatların geri gelmesi mümkün değil ama onlarla helalleşmemiz lazım" diye konuşmuş, bu ziyareti de bir süre önce vurguladığı, farklı toplumsal kesimlerle bir araya gelme, diyalog kurma, aradaki anlaşmazlıkları giderme amaçlı bir "Helalleşme"buluşması olarak yorumlanmıştı.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu ve Gülyazı köylerinin 28 Aralık 2011'de Türk savaş uçakları tarafından bombalanması ile çoğu aynı aileden ve arallarında çocukların da bulunduğu 34 vatandaş hayatını kaybetmişti.

ANKA,DW / ETO,ET