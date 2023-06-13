Kılıçdaroğlu: Gemiyi limana sağlam götüreceğim

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinde değişim ve yenilenmenin önünü sonuna kadar açacağını söylemekle birlikte, "Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin" dedi.

Partisinin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, konuşmasının ilk bölümünde yargıçlar tarafından, mazbatası verilmesine rağmen halen hapiste tutulan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili görüşlerini aktardı.

TBMM başkanına "haysiyet" çağrısı

Kılıçdaroğlu, "milletin iradesiyle milletvekili seçilen ancak Anayasa ve yasalara aykırı olarak hapiste tutulan Atalay'ın derhal serbest bırakılması gerektiğini" söyledi.

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, hapiste tutulmaya devam ediliyor. Fotoğraf: ANKA

CHP lideri, "TBMM'nin onurunu, şerefini, haysiyetini koruyacak olan bir numaralı isim TBMM başkanıdır, bu konuda suskun davranamaz. O milletvekilinin derhal hapishaneden çıkıp gelmesi ve parlamentoda yemin etmesi gerekiyor. Demokrasinin de erdemi budur" diye konuştu.

"Kalemini satan gazeteciler" suçlaması

Seçimlerde otoriter bir yönetimi, demokrasi yoluyla yolcu etmeyi hedeflediklerini, ancak seçimleri kazanamadıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, eleştirileri saygıyla karşıladığını söylemekle birlikte, şu dikkat çekici ifadeleri kullandı:

"Ama kalemini satan ve onurlu davranmayan, kendisini bir anlamda savcı yerine, yargıç yerine koyup karar veren gazetecinin gazeteciliğini de sorgulamak benim görevimdir. Ben bunu yapmak zorundayım."

CHP lideri Kemal Kıçıldaroğlu, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Fotoğraf: Evrim Aydin/AA/picture alliance

"Gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin"

CHP lideri konuşmasında bundan sonra izleyeceği yol haritası hakkında da bilgi paylaştı.

Bir genel başkan olarak partisinin sadece bugününü ve yakın geleceğini değil, uzun hedefli yapısını düşünmek zorunda olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin" diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'yi "dev bir çınar" olarak nitelendirirken, parti yapısının asla statik ve durağan olmadığını, yeni filizler verdiğini anlattı.

Yürüttüğü mücadeleden geri adım atmayacağını, ancak aynı zamanda partisinin yenilenmesinin de önünü açacağını söyleyen CHP lideri, eleştirilere saygı duyduklarını, partinin güçlenmesi ve yenilenmesini istediklerini vurguladı.

"Değişimin önünü sonuna kadar açacağım"

"Hiç endişe etmeyin, bu partiyi gerçek anlamda çağdaş ve uygar bir parti yapacağız, kurultay kararımızın da temelinde bu yatıyor, hiçbir zaman değişimin önünü tıkayan bir kişi değilim, değişimin önünü sonuna kadar açacağım" sözlerini kaydeden Kılıçdaroğlu, gençlerin ve kadınların siyaset yapma hakkını güçlendirmek istediklerini aktardı.

Fotoğraf: Alp Eren Kaya /Depo Photos/Abaca/picture alliance

"Bütün bu mücadelenin sonunda, hiçkimse endişe etmesin, mutlaka kazanacağız" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Köklü bir çınarın altında, yeni filizler ve yeni kadrolarla, daha da önemlisi mücadelemize omuz veren aziz milletimizle birlikte yürüyeceğiz, gençlerimiz , kadınlarımız ve yeni arkadaşlarımız olacak, görev yapan arkadaşlarımız olacak, onlarla beraber bu çınarı büyüteceğiz ve yeni filizler gelecekler… Sarayın ve yandaşlarının değil, milletin ve vatandaşlarımızın kazanacağı, tüm eleştirileri dikkate aldığımız ve alacağımız yeni bir süreci hep birlikte inşa etme zamanıdır. Ben bu değişimin ve yenilenmenin bir parçası olmak istiyorum diyen bütün vatandaşlarıma, yoldaşlarıma, arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Önce bireysel beklentilerden tamamen arınmak zorundayız. Önce ülkemizi, partimizi seviyorsak, gelecek ideallerin peşinden koşacaksak, bireysel beklentilerden tümüyle arınmak zorundayız. Söz konusu olan vatansa gerise teferruattır."

Saray'a "asla teslim alamayacaksınız" mesajı

Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında ayrıca "Saray'a seslenmek istiyorum" diyerek, "Demokratların iradesini, insan haklarını savunanların iradesini, kötülüklere karşı iyiliği savunanların iradesini, asla teslim alamayacaksınız. Biz değişeceğiz, biz yenileneceğiz, biz güçleneceğiz ve memleketin bu yalan ve iftira siyaseti içinde olmasına asla izin vermeyeceğiz" sözlerini kaydetti.

"Yolu doğru olanın yükü ağır olur. Yolumuz doğrudur ve yükümüz ağırdır" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, yürüttükleri mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini anlatırken, "Türkiye Cumhuriyeti'nin en ümitsiz anlarda küllerinden yeniden doğmasını bildiğini" ve "yeniden doğacağını" belirtti, "Saraylıları elbette beraber, birlikte göndereceğiz" dedi.

CHP lideri, "Bitmeyen istibdat dönemi yoktur, çünkü karşısında hürriyet diyenler daima vardır ve var olacaklardır. Ve biz hep beraber bu Düyun-u Umumiye hükümetinden bu ülkeyi kurtaracağız. Bunun sözünü veriyoruz" diye konuştu.

DW / DA, TY

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