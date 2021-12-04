Kılıçdaroğlu erken seçim istediği mitingde halktan destek gördü mü?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun günlerdir konuşulan erken seçime çağrı mitinglerinin ilki Mersin’de yapıldı. Mitingin yapılacağı Umut Meydanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı, yüksek binalara keskin nişancı özel harekât timleri yerleştirildi. Miting, havadan da polis helikopterleri tarafından takip edildi. Farklı noktalardan miting alanına girişte vatandaşlar üst aramasından geçirildi ve güvenlik önlemi olarak tüm çakmaklar toplandı. Öte yandan alana giren herkes polis kameralarınca kayıt altına alındı.

Miting başlamadan Umut Meydanı doldu

Çevre il ve ilçelerden katılımcıların da gelmesi ile 8 bin metrekarelik miting alanı program başlamadan doldu. Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte mitingin başlama saati olan 13.00’da alana geldi. Kentte günlerdir merakla beklenen miting, katılımcıların çeşitliliği ile de dikkat çekti. Mitinge katılanlar arasında özellikle kırsal bölgelerden gelen çiftçiler, ilk kez oy kullanacak genç seçmenler ve kadınların yoğunlukta olduğu gözlendi. Miting alanında kendini ülkücü olarak tanımlayan da vardı, daha önce Ak Parti’ye oy verdiğini söyleyen de. Akdeniz ilçesinde yaşayan Kürt seçmenlerin de mitinge yoğun ilgi gösterdikleri görüldü.

Canan Kaftancıoğlu

Bölgede çalışan gazeteciler, ilk kez bir CHP mitinginde bu kadar farklı kesimden katılımcı gördüklerini söyledi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da mitingi halkın içinde izledi.

"Kemal Amca bizi kurtarsın bu düzenden"

Sık sık "Hak, hukuk, adalet" sloganlarının atıldığı mitingin ana gündemini ekonomi oluşturdu. Mitinge katılan neredeyse herkes, ekonomik gelişmeler ve artan döviz kurları alım gücünün düşmesinden şikâyetçi oldu. Kılıçdaroğlu’ndan önce iki çiftçi, iki atanamayan üniversite mezunu ve bir esnaf sahneye çıkarak konuşma yaptı. İlk konuşmayı yapan çiftçi Naile Uyanık, köylülerin aç olduğunu ve ürünlerini satamadığını ifade etti. Çocuğuna bez ve mama alamadığını söyleyen Esnaf Mesut Tur ise, "Kemal Amca bizi kurtarsın bu düzenden. Gerçekten çok zor bir durumdayız" dedi.

"Türkiye’de değişim rüzgârları esiyor"

Daha sonra kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları durumunda hızlıca hayata geçirecekleri 11 ayrı proje hakkında bilgi verdi. Konuşmasında, "Bu dikta yönetimini sandıkta alaşağı edeceğiz" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, diğer parti seçmenlerine de ılımlı mesajlar verdi. Dönemin kavga dönemi olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Kutuplaşma ve kavgadan yana değiliz. Birlik olmaktan yanayız" dedi.

Gençlere, "Sizin hayalleriniz benim hedefim olacak" diyen Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda "Türkiye’de değişim rüzgârları esiyor, buna karşı durmak mümkün değil" ifadesini kullandı.

Seçimler CHP ve MHP arasında geçiyor

CHP'nin 2019 yerel seçimlerinde yüzde 45 oy oranı ile Büyükşehir Belediyesi’ni kazandığı Mersin’de, MHP yaklaşık 44 bin oy farkla ikinci parti olmuştu. Kentte CHP'nin 3, MHP'nin 8, AKP'nin ise 2 ilçe belediyesi var. Daha önce HDP’nin kazandığı Akdeniz Belediyesi de son seçimde iki puan farkla AKP’ye geçmişti. Kentin sahil kesimlerinin daha çok CHP’ye oy verdiği Mersin’de ciddi bir milliyetçi seçmen de bulunuyor.

Mitinge katılanlardan erken seçim talebi

Peki, bu denli farklı görüşte seçmenin olduğu Mersin’de Kılıçdaroğlu’nun verdiği mesajlar nasıl yankı buldu ve insanları tatmin etti mi? Kılıçdaroğlu konuşmasının başında çiftçilerin durumuna dikkat çekti ve iktidar olduklarında bir haftada çiftçilerin tüm borçlarının faizlerini sileceklerini söyledi. Miting için Yozgat'tan Mersin'e gelen 58 yaşındaki çiftçi Veli Aydın, CHP liderinin vaatlerini yerine getireceğine inanıyor.

Ülkede hemen erken seçim olması gerektiğini söyleyen Aydın, tarımla uğraşanların iflasın eşiğine geldiğini ve çözüm bulunmadığı takdirde üretimin duracağını belirtiyor.

Toros Dağları’nda bulunan Kavaklıpınar köyünden mitinge gelen çiftçi Oktay Yanbaz da CHP liderinin konuşmalarından tatmin olanlardan. Kılıçdaroğlu’nun ekonominin düzelmesi için neredeyse her şeyi vaat ettiğini söyleyen Yanbaz, toplanan kalabalığın CHP liderine olan desteğin göstergesi olduğunu ifade etti.

"Gönlümdeki Mansur Yavaş’tır"

Akdeniz ilçesinde tuhafiye işleten 45 yaşındaki Zeynep Yanık, Kılıçdaroğlu’nun söylediklerini dikkatle dinliyor. Çünkü CHP liderinin en önemli vaatlerinden biri de esnaflarla ilgili. Kılıçdaroğlu, esnafın borç faizlerini bir hafta içinde sileceklerini ve Esnaf Bakanlığı kuracaklarını söylüyor. Zeynep Yanık, erken seçim olmazsa ekonominin daha da kötüye gideceğini ve esnafların çoğunun artık dükkânlarını açıp, satış yapamayacağını düşünüyor.

Mersin’deki bir eczanede çalışan Ceylan Birtekocak da Kılıçdaroğlu’nun söylemlerinden tatmin olduğunu dile getirenlerden. Vaatlerin yerine getirileceğine inandığını söyleyen Birtekocak, Kılıçdaroğlu’nu yakından takip ettiğini ve ülkede bir değişim getireceğine inandığını söylüyor.

Birtekocak, "Millet ittifakının adayı kim olmalı?" sorumuza ise, "Kılıçdaroğlu olabilir ama benim gönlümdeki Mansur Yavaş’tır" şeklinde cevap veriyor.

"Bu ülke bir an önce bu girdaptan çıksın"

38 yaşındaki diş teknisyeni Orhan Yanbaz ise millet ittifakının herhangi bir bileşeninden herhangi bir aday olursa onu destekleyeceklerini söylüyor. Çiftçi olan babasıyla birlikte mitinge katılan Yanbaz, Kılıçdaroğlu’nun halkın beklentisini tamamiyle anlattığını, yolsuzlukları dile getirdiğini ve vaatlarını sıraladığını belirtiyor:

"Bizi tatmin etti. Erken seçimin hemen olması lazım ve hemen seçim istiyoruz. Çünkü şu an buradan çıkacağım bir sigara alacağım, bir dolmuşa bineceğim zor eve varacağım. Hafta sonu gelmiş, yarın Pazar. Çocuklarım evde hapis. Maaş hiçbir şeyi karşılamıyor. Dolar almış başını gitmiş. Bu ülke bir an önce bu girdaptan çıksın."

"Boşu boşuna okuduk"

Kılıçdaroğlu mitingde "Sizin hayalleriniz benim hedefimdir” diyerek seslendiği genç seçmenlere de bir yıl içinde öğrencilerin yurt sorununu çözeceği sözünü verdi. Mitinge katılan genç seçmenlerden 23 yaşındaki Muhterem Dağ asgari ücretle Antalya’daki turizm tesislerinde çalışıyor. Eğitimini büyük zorluklarla tamamladığını ve halen iki kardeşinin okuduğunu söyleyen Dağ, Kılıçdaroğlu’nun "Bizim fakirliğimizi batının emperyal güçlerine satmak istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz" sözünü hatırlatıyor. CHP liderine güvendiğini ve ondan çok şey beklediğini söyleyen Dağ, konuşmaların kendisini tatmin ettiğini belirtiyor:

"Ben turizmci olarak aileme destek olmak için Antalya’da çalışıp, buraya geliyorum. Kazandığımız para çok düşük ama hayat pahalılığı yok yüksek. Boşu boşuna okuduk. Bizim fakirliğimizden beslenen bir sistem var. Kılıçdaroğlu buna izin vermeyeceğini söyledi. İnşallah o başa geçer ve biraz ülke rahatlar, biz de rahatlarız."

MHP ve AKP seçmeni mesafeli durdu

Kılıçdaroğlu’nun mitingine katılım CHP kurmaylarının beklediği gibi yüksek oldu. Ancak, 2 milyon nüfuslu Mersin’de mitinge katılmayanlar da vardı. Çoğunlukla MHP ve AKP seçmenleri ve iş yerleri açık olduğu için de bazı esnaflar mitinge katılmadı. DW Türkçe muhabirinin sorusunu yanıtlayan ve isminin Mehmet olduğunu söyleyen bir esnaf, Kılıçdaroğlu’nun sorunları çözeceğine inanmadığını söylüyor. CHP’nin sorunları çözmek için somut bir şey söylemediğini ifade eden esnaf, daha önce MHP’ye oy verdiğini ve bundan sonra da tercihini değiştirmeyeceğini söylüyor. AKP'ye oy verdiğini söyleyen Halis Kırımlı ise ekonominin kötü olduğunu, ancak kötü gidişatı da Erdoğan’ın değiştireceğine inandığını ifade ediyor.

Felat Bozarslan, Batu Bozkürk / Mersin

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