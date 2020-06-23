Kılıçdaroğlu: CHP'li başkanlara destek yüzde 50'nin üzerinde

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DW Türkçe yayınında Mirgün Cabas'ın sorularını yanıtladı.

Vatandaşların CHP'li belediyelerden ne derece memnun olduğunu belirlemek için genel merkezden yaptırdıkları anketlerin sonucunu açıklayan Kılıçdaroğlu, tüm belediye başkanlarının başarısının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu söyledi.

CHP lideri, "Biz bütün belediye başkanlarımızla ilgili yaptıkları çalışmaların belde halkına yansımaları nedir, belde halkı acaba bizim belediye başkanlarımızın verdikleri hizmetlerden memnun mu değil mi, belediye başkanları hem kendileri ölçüyorlar ama genel merkez olarak biz de ölçüyoruz. Mutluyum, bütün belediye başkanlarımızda başarı yüzde 50'nin üzerinde. Bu beni çok mutlu ediyor. Yüzde 50, 55, 60'a yaklaşan belediye başkanlarımız var. Bütün engellemelere rağmen başarı var. Engellemeleri de vatandaşın doğru kabul etmediğini, bunun yanlış olduğunu da AK Partililer bile kabul ediyor. Bu, anketlere de yansıyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar biz başarılı olacağız" dedi.

İmamoğlu ve Yavaş'ın geleceği

Cabas'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a desteğin ve bu isimlerin popülaritesinin bağımsız anketlerce de ortaya koyulduğunu belirterek "Bu iki sisyasetçinin 2023 yılında daha farklı bir göreve aday olma ihtimali nedir?" sorusunu yöneltmesi üzerineyse Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi:

"Hayır bunu düşünmek kadar yanlış bir şey yok. Onlar şu anda belediye başkanı. Onların başarılı olması, onların yapılan anketlerde çok yukarıda bir yerlerde çıkmaları, hatta gönül ister ki cumhurbaşkanlığının da çok üstünde olsunlar, üstünde olmaları beni mutlu ediyor. Çünkü verdiğimiz mücadelenin artılarını da görüyoruz. Aldığımız kararların ne kadar doğru olduğunu görüyoruz."

Kılıçdaroğlu, her iki ismi de ileride "daha iyi" yerlerde görmek isteyeceklerini ancak şu an dikkatlerini dağıtmadan İstanbul ve Ankara'ya yoğunlaşmaları gerektiğini belirterek şöyle dedi:

"Belediye başkanlarımız ileride çok daha iyi yerlere gelirler... Gelsinler tabii. Bütün başarılar elbette ki ödüllendirilmeli. Burada özel bir şeyim yok. Ama şu an bütün belediye başkanlarımız kendi bulundukları kente yoğunlaşmayı, orada var olan sorunları çözmeyi... Çok ciddi sorunlar var, yıllardır biriken sorunlar var, giderek azalan kaynaklar var. Ama azalan kaynakları en iyi şekilde kullanarak bu sorunları çözmeyi kafalarına koysunlar."

CHP Genel Başkanı, "Şu anda yoğunlaşacakları tek şey var. Ekrem Bey İstanbul'a, Mansur Bey Ankara'ya, diğer belediye başkanlarımız da bulundukları kentlere yoğunlaşsınlar" diye ekledi.

Fatih Sultan Mehmet tablosu

Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in tablosunun İBB tarafından satın alınmasında duyduğu memnuniyeti dile getiren Kılıçdaroğlu, iktidarın düne kadar CHP'yi sanki Osmanlı tarihine karşıymış gibi bir algı yaratmaya çalıştığını vurguladı.

Nerede sergileneceğini İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sorduğunu ve "tablonun özel olarak korunmaya alınması gerektiğini" söylediğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Paris'teki Louvre Müzesi'nde Mona Lisa tablosu var, bu tablo diğerlerine göre daha farklı şekilde korunuyor. Benzer bir korumanın yapılmasını istedim. Tabii benzer korumayı yapacağını Ekrem Bey ifade etti. Nerede sergileneceğiyle ilgili de açıklama yaptı, ama ben o konuya fazla girmiş olmayayım. Eminim Sayın Başkan, kendi kurmaylarıyla da görüşecek, tablonun nerede sergilenmesi gerektiği konusunda bir karara varacaklar, ondan sonra sergilenecek" diye konuştu.

İstanbul'daki "5 bin yeni taksi" tartışması

Yayında Kılıçdaroğlu'na İBB'nin hayata geçirmek istediği 5 bin kiralık yeni taksi plakası projesine ilişkin, iktidarın ağırlıkta olduğu Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından aksi yönde karar hatırlatıldı ve CHP'li belediyelerin hizmetlerinin engellenip engellenmediği soruldu.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 büyükşehirde belediye başkanlığını kazanmasının iktidar cephesinde büyük bir hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, "5 bin taksi plakası 5 bin kişiye iş demektir, milyonlarca işsizimiz var. İzin verin İstanbullu taksi konusunda biraz rahat etsin" diye konuştu.

Taksi projesinin, bakıldığı zaman halktan yana, İstanbulludan yana, işsizden yana bir politika olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "UKOME'yi değiştirdiler, sayıyı değiştirdiler, orada iktidardan yana olanların sayısını artırdılar, engel çıkarmaya çalışıyorlar, biz bu engelleri aşacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, Ekrem Bey de diğer bütün belediye başkanlarımız da halka hizmet için ellerinden gelen çabayı gösterecekler" dedi.

©️ Deutsche Welle Türkçe