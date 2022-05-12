  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Krizi
Türkiye Ekonomisi
Kemal Kılıçdaroğlu, yanında Kaftancıoğlu ve İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde konuştu.
Kemal Kılıçdaroğlu, yanında Kaftancıoğlu ve İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde konuştu.Fotoğraf: Serkan Ocak/DW
PolitikaTürkiye

Kılıçdaroğlu: Canan'ın arkasında koca bir halk var

33 dakika önce

CHP, İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında çıkan Yargıtay kararı sonrasında İstanbul'da gövde gösterisi yaptı. CHP lideri Kılıçdaroğlu Erdoğan'a seslenerek "Artık zulmün, küstahlığın son buluyor" dedi.

https://www.dw.com/tr/k%C4%B1l%C4%B1%C3%A7daro%C4%9Flu-canan%C4%B1n-arkas%C4%B1nda-koca-bir-halk-var/a-61779480

Yargıtay'ın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki yargı kararlarını onamasının ardından CHP İstanbul'da gövde gösterisi yaptı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla çok sayıda milletvekili ve vatandaş İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı.

Çıktığı kürsüde Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortasında durarak kalabalığa hitap eden Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak "Sen iki yüzlüsün, fırsatçısın, zorba ve manipülatörsün. Ama zulmün, küstahlığın artık son buluyor" dedi.

"Sen zayıfsın biz güçlüyüz"

İnsanların özgürce yaşayabileceği bir ülke yaratacaklarını, ülkeye huzur ve sükunetin geri geleceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bütün bu acımasızlıklar senin zayıflıklarından doğuyor. Evet, sen zayıfsın biz güçlüyüz. Sen sırça köşkünde yaşayacaksın, biz omuz omuza gelen bir halkız. Cezalandırmaya çalıştırdığın Canan'ın arkasında koca bir halk var. Bunu bir an bile aklından çıkarma. Unutma Erdoğan! Bugün Canan nezdinde vücut bulan halkın sesi, halkın iradesi senden büyüktür. Canan yüreklidir, Canan cesurdur, Canan bizimdir. Herkes duysun" diye konuştu.

Bursa mitingi İstanbul'a kaydırılıyor

Kılıçdaroğlu, 21 Mayıs'ta Bursa'da düzenlenmesi planlanan "Milletin Sesi" mitingini İstanbul'da gerçekleştirme kararı aldıklarını bildirdi.

"Zalimin zulmü" karşısında asla geri adım atmayacaklarını ve yollarına devam edeceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, konuşmasını "Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek" diye sonlandırdı.

DW/BK,TY

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Onama kararıyla Kaftancıoğlu'na "Siyasi yasak" geldi

Onama kararıyla Kaftancıoğlu'na "Siyasi yasak" geldi

Yargıtay'ın hapis cezasını onamasıyla birlikte Canan Kaftancıoğlu’nun İl Başkanlığı tehlikeye girdi. Kaftancıoğlu, 4 yıl 11 ay 20 gün boyunca siyasi yasaklı olacak.
Hukuk ve Adalet
3 saat önce
Türkei Istanbul | Canan Kaftancioglu hält Ansprache nachdem Sie zu einer Haftstrafe verurteilt wurde

Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan ve Soylu'ya tazminat davası

Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan ve Soylu'ya tazminat davası

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kendisini "militan olmakla" suçlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu ve tazminat davası açtı.
Politika
12 Ocak 2021
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Kemal Kılıçdaroğlu, yanında Kaftancıoğlu ve İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde konuştu.

Kılıçdaroğlu: Canan'ın arkasında koca bir halk var

Politika
33 dakika önce
Toplam sayfa sayısı 2, sayfa 1
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

AP'den Türkiye ile üyelik müzakerelerine Kavala engeli

AP'den Türkiye ile üyelik müzakerelerine Kavala engeli

Politika
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanlığı'nda görevli 6 bürokrat vali yapıldı

İçişleri Bakanlığı'nda görevli 6 bürokrat vali yapıldı

Politika
9 saat önce
Harkiv'de yıkılmış bir bina

Ukrayna’nın yeniden inşası İstanbul’dan başlayabilir

Ukrayna’nın yeniden inşası İstanbul’dan başlayabilir

Ekonomi
11 saat önce
Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş

Demirtaş: Muhalefet mesafe aldı ama heyecan yaratamadı

Demirtaş: Muhalefet mesafe aldı ama heyecan yaratamadı

Politika
12 saat önce
external

Bu 5 sebep otomobil kullanmanın maliyetini arttıracak

Bu 5 sebep otomobil kullanmanın maliyetini arttıracak

Teknoloji
6 saat önce
05:06 dak.
Doğu Afrika ülkesi Kenya'da kuraklık, hayvanların da su kaynaklarından mahrum kalmasına ve can vermesine neden oldu

2000 yılından beri kuraklık dönemleri yüzde 29 arttı

2000 yılından beri kuraklık dönemleri yüzde 29 arttı

Doğa ve Çevre
11 saat önce
Ana sayfaya dön