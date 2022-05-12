Kılıçdaroğlu: Canan'ın arkasında koca bir halk var

Yargıtay'ın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki yargı kararlarını onamasının ardından CHP İstanbul'da gövde gösterisi yaptı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla çok sayıda milletvekili ve vatandaş İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı.

Çıktığı kürsüde Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortasında durarak kalabalığa hitap eden Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak "Sen iki yüzlüsün, fırsatçısın, zorba ve manipülatörsün. Ama zulmün, küstahlığın artık son buluyor" dedi.

"Sen zayıfsın biz güçlüyüz"

İnsanların özgürce yaşayabileceği bir ülke yaratacaklarını, ülkeye huzur ve sükunetin geri geleceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bütün bu acımasızlıklar senin zayıflıklarından doğuyor. Evet, sen zayıfsın biz güçlüyüz. Sen sırça köşkünde yaşayacaksın, biz omuz omuza gelen bir halkız. Cezalandırmaya çalıştırdığın Canan'ın arkasında koca bir halk var. Bunu bir an bile aklından çıkarma. Unutma Erdoğan! Bugün Canan nezdinde vücut bulan halkın sesi, halkın iradesi senden büyüktür. Canan yüreklidir, Canan cesurdur, Canan bizimdir. Herkes duysun" diye konuştu.

Bursa mitingi İstanbul'a kaydırılıyor

Kılıçdaroğlu, 21 Mayıs'ta Bursa'da düzenlenmesi planlanan "Milletin Sesi" mitingini İstanbul'da gerçekleştirme kararı aldıklarını bildirdi.

"Zalimin zulmü" karşısında asla geri adım atmayacaklarını ve yollarına devam edeceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, konuşmasını "Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek" diye sonlandırdı.

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