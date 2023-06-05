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Kılıçdaroğlu: Can Atalay'ı derhal serbest bırakın

42 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cezaevindeyken Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen ancak hâlen tutuklu olan Can Atalay'ın "derhal serbest bırakılması" için çağrıda bulundu.

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Cezaevindeyken Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Can Atalay
Can AtalayFotoğraf: DW/B. Demir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cezaevindeyken Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilenancak hâlen tutuklu olan Can Atalay'ın "derhal serbest bırakılması" için çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter'da paylaştığı mesajda, "Seçilmiş milletvekilini hukuksuzca, hakkında karar olmadan hapiste tutmak, sadece onu değil ona oy veren insanları da tutuklamaktır" dedi.

CHP lideri, "Erdoğan ve onun ağzına bakıp adaletli karar almaktan korkan adaletsiz hukukçular, sizden bunun hesabını soracağım. Bu topluma daha fazla zarar vermeyin, adaletteki erozyonu durdurun. Can Atalay'ı derhal serbest bırakın" diye ekledi.

Özel: TBMM'deki tüm partilerin sorunu

TBMM'deki CHP Grup Genel Kurulu toplantısında CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel de yaptığı yazılı açıklamada,Gezi davası tutuklusuAtalay'ın "millet iradesine rağmen tahliye edilmemiş olmasını" kabul etmediklerini belirterek "Anayasaya aykırı bu tutumdan bir an önce geri dönülmesini talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

"14 Mayıs seçimlerinin ardından oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi, çalışmalarına bir milletvekili eksiğiyle 2 Haziran Cuma günü gerçekleştirilen ant içme töreniyle başlamıştır. Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay, seçilmesine karşın, tahliye edilmemiş olması nedeniyle milletin vekâletini üstlenme görevine başlayamamıştır" açıklamasında bulunan Özel, "Ülkemiz 'tutuklu milletvekili' gerçeğiyle yargının alabildiğine siyasallaştırıldığı Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında tanışmıştır. Can Atalay'ın halen tutuklu olması ülkemizin demokrasiye ve adalete olan ihtiyacında yıllardır milim ilerleme sağlanamadığını göstermektedir" dedi.

Özel, "Can Atalay'ın tahliye edilmemiş ve dolayısıyla görevine başlayamamış olması, sadece kendisinin ve partisinin değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve TBMM'de temsil edilen tüm siyasi partilerin sorunudur. Hâlihazırda tartışmalı ve siyasallaşmış bir yargı kararıyla tutuklu bulunan Can Atalay'ın millet iradesine rağmen tahliye edilmemiş olmasını kabul etmiyor, anayasaya aykırı bu tutumdan bir an önce geri dönülmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çarşamba gününe kadar tahliye edilmeli"

Atalay'ın yeni TBMM Başkanı'nın seçileceği Çarşamba gününe kadar tahliye edilip yemin etmesi gerektiğini belirten Özel, "Aksi takdirde Meclis Başkanlığı seçimi sakatlanacaktır ve seçilecek olan Meclis Başkanı'nın meşruiyeti tartışmaya açılabilecektir" diye ekledi.

CHP Grup Başkanı Özel, "Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Anayasa'nın 83'üncü maddesine rağmen tahliye edilmemesi, hukuk devleti ilkesinin çiğnenmesi yanında geçen her gün yeni bir hak gaspına neden olmaktadır. Soma'da, Çorlu'da, Hendek'te mağdurların ve adaletin yanında durmuş olan Can Atalay bir an önce tahliye edilmelidir" dedi.

TBMM'de 28'inci Dönem, geçen Cuma günü Genel Kurul'da yapılan yemin töreniyle başladı. Gezi davası kapsamında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan ve bir yılı aşkın süredir tutuklu olan TİP Hatay Milletvekili Atalay ise Marmara Cezaevi'nde olduğu için törene katılamadı.

 

DW,ANKA / CÖ,JD

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