Kılıçdaroğlu: Bu saldırı Türkiye’nin birliğine bütünlüğüne yapılmıştır

Ankara'da katıldığı cenaze töreninde saldırıya uğrayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezi önünde açıklamalarda bulundu.

"Bana yapılan saldırı Türkiye’nin birliğine ve bütünlüğüne yapılmış bir saldırıdır" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede görüşü ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun 82 milyonu kucaklayan bir genel başkanım. Ayrıca hiç kimse unutmasın; ben kuruluşun ve kurtuluşun partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkanıyım. Hiç kimse unutmasın kuvayı milliyecilerin partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkanıyım" diye konuştu.

"Şavşat’tan Ardanuç’a giderken PKK terör örgütünün saldırısına uğradığını" hatırlatan Kılıçdaroğlu aynı saldırının benzerini bugün yaşadığını söyledi.

"Bir milim dahi geri adım atmayacağım" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu ülke için canını verecek birisi varsa onun adı Kemal Kılıçdaroğlu'dur" şeklinde konuştu.

Şehit cenazelerine katılmasının istenmediğini söyleyen CHP lideri, "Katılacağım, o şehitler 82 milyonun şehididir" dedi. Kılıçdaroğlu, cenaze töreninde kendisine saldıranlara ilişkin, "Bunların, şehide, namaza, inanca saygısı yoktur. Bunların hiçbirisi gerçek anlamda samimi Müslüman da değildir" ifadelerini kullandı.

"Gerekiyorsa bu ülke için canımı vermeye hazırım"

Kılıçdaroğlu, "Saldırıya uğradım diye asla üzülmedim. Hakkı, hukuku, adaleti savunanlar tarihin her döneminde saldırıya uğramıştır. Feriştahları da gelse hakkı, hukuku, adaleti sonuna kadar savunacağız. Beni üzen şehide yapılan saygısızlıktır" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Benim için darağaçları kurdular, her türlü tehditte bulundular. Size ve 82 milyon vatandaşımıza söz veriyorum: Bir canım var. Bu ülkenin bekası, huzuru, kalkınması, bütün çocukların mutlu olması için bir can gerekiyorsa o canı vermeye hazırım. Hiçbir saldırı bizi yıldıramaz" dedi.

"Baharı getireceğiz dediğimde, 'ne baharı, yapamazsınız' demişlerdi" diye konuşan CHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü: "Hiç kimse unutmasın: Bu ülkeye baharı getireceğiz. Söz veriyorum. Ülkenin her karışında bahar olacak. Bu ülkenin insanlarının hoşgörüsüne, ferasetine güveniyorum."

Soylu'nun ifadeleri tartışma yarattı

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun geçen yıl yaptığı bir konuşmada CHP’lilere yönelik sarf ettiği sözler Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırı sonrası tekrar gündeme geldi. CHP liderini hedef gösterdiğini savunanlar sosyal medyada #Soyluİstifa etiketiyle İçişleri Bakanının istifasını istedi.

Soylu söz konusu konuşmasında CHP’lilere atıfla şu ifadeleri kullanmıştı: "Valilere müsteşarımız üzerinden böyle bir talimat gönderdim: 'CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' dedim. Onların gideceği bir adres var, o adresi de onlara göstereceğiz. Onların gideceği adres şurasıdır: PKK örgüt mensuplarının cenazeleri var. Biz onları çok kısıtlı kaldırttırıyoruz. O leşleri… Onlara bir kişilik kontenjan ayıracağız. Sandıkta beraberlerse cenazede de olacaklar" demişti.

DW/SÖ,BW

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