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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'de desteçileri ile fotoğraf çektiriyor - (23.04.2023)
Kemal KılıçdaroğluFotoğraf: ADEM ALTAN/AFP/Getty Images
PolitikaTürkiye

"Almanya ile ilişkileri güçlendireceğim"

52 dakika önce

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, iktidara gelmesi halinde, Türkiye-Almanya ilişkilerini güçlendireceğini ifade etti.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanması halinde, Türkiye-Almanya ilişkilerini iyileştireceğini dile getirdi.

Alman haber ajansı dpa'nın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, ülkesinin vizesiz seyahat ve Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik konularında hızlı bir şekilde ilerlemek istediğini ve Almanya, AB içinde belirleyici olduğu için bu ülke ile ilişkilerin iyi olması gerektiğini belirtti.

"Almanya ile olan ilişkilerimizi mutlaka güçlendireceğiz" ifadelerini kullanan Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazandıktan sonra ziyaret etmek istediği ilk üç ülke arasında Almanya'nın da olacağını vurguladı. 

Başa baş bir yarış

Önümüzdeki hafta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento Seçimleri öncesinde yapılan tüm anketler, önce Başbakan, daha sonra Cumhurbaşkanı sıfatıyla yaklaşık 20 yıldır iktidarda olan Recep Tayyip Erdoğan ile muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında başa baş bir yarış olduğunu gösteriyor.

Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu, hükümet çevrelerinden, muhalefetin seçimi kazanması halinde bunun bir darbe anlamına geleceğine yönelik söylemleri eleştirerek, "Bu durum demokrasiye inanmadıklarını gösteriyor. Ne yaparlarsa yapsınlar. Halkın oyu değerlidir ve bunu kabul etmek zorundalar" dedi.

 

dpa / ET,BÜ

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'de desteçileri ile fotoğraf çektiriyor - (23.04.2023)

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