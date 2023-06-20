Kılıçdaroğlu: 6'lı değil gerekirse 16'lı masa kuracağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada yerel seçimleri işaret ederek "Türkiye'nin aydınlığa çıkması için değil 6'lı masa, gerekirse 16'lı masa kuracağım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, dağılıp dağılmadığı tartışmaları süren Altılı masaya dair mesajlar verdi.

Konuşmasında yaşanan deprem felaketine değerlendiren ve "Yüreğimiz hala o bölgede" diyen Kılıçdaroğlu, "bölgedeki insanların huzur içinde yaşamaları için hepimizin üzerine düşen görevler var" dedi ve faturaların devlet tarafından ödenmesi çağrısı yaptı.

"Susturamayacaksınız"

Tatvan'da gazeteci Sinan Aygül'ün ihale haberi için saldırıya uğramasını da değerlendiren CHP lideri, "Hadsiz bir haraminin rant çetelerine peşkeş çekmeye çalıştığı ihale bugün iptal edildi. Bugüne kadar susturamadınız. Bugünden sonra susturabilmek ve çalışmak bile haddinize değil, susturamayacaksınız" dedi.

Yeni Şafak'a tepki

Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Şafak Gazetesi’nin de kendisinin seçilmemesi için 3 milyon liralık reklam harcaması yaptığını ileri sürdü. Kılıçdaroğlu, "Kim sana verdi o parayı. Buradan Hazine ve Maliye Bakanı’na çağrı yapıyorum o parayı nereden buldular inceleyeceksin. Bir gazete böyle bir şey yapabilir mi? Elimde bütün veriler var. Dava açacağım. Yeni Şafak gazetesinin ne mal olduğunu bilmesini isterim" diye konuştu.

Can Atalay çağrısı

600 milletvekilinin Meclis'e gelmeye hak kazandığını ancak Can Atalay'ın hala tutuklu olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Atalay yemin edemiyor. Anayasaya aykırı. Meclis Başkanı'na çağrı yaptım. Eğer tutuklu bir milletvekili seçildiği halde Meclis’e girip yemin edemiyorsa sorunlu sensin. Numan Kurtulmuş asıl sorumlu sensin" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’ndan "İstanbul" mesajı

İstanbul'un Türkiye için olduğu kadar dünya için de önemli bir merkez olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklenerek, "'İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder' diye. Oylarını 2002'deki rakamlara indirdik. Yüzde 35'lere indi. Ne olursa olsun hala ben İstanbul'u nasıl alabilirim, rantından nasıl faydalanabilirim arayışı içinde. Daha düne kadar 'İstanbul'a biz ihanet ettik' diye açıklaması var. İhanete devam etmek istiyor. Aç tavuk kendisini darı ambarında görürmüş. İstanbul'a kabus gibi çöken beşli çetelerden, baronlardan temizlemeye çalışıyoruz" dedi.

Asgari ücret açıklaması

Açıklanan 11 bin 402 TL’lik asgari ücreti değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Bu rakam makul bir rakam mı? Beni şaşırtan TÜRK-İŞ Başkanı'nın buna hiç itiraz etmemesi. İşçinin hak ve hukukunu aramak ilk önce sendikanın görevidir. Sendika iradesini Saray'a ipotek etmişse, sendika olmaktan çıkar. Hukuktaki adı, 'sarı sendikalcıık'tır. Olağanüstü bir artış yapmayın tamam 15 bin lira dedik. Bu da kabul görmedi. Dolayısıyla işçinin hak ve hukukunu aramak yine bize düştü" diye konuştu.

20 Haziran’ın Dünya Mülteciler Günü olduunu da hatırlatan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin demokrafik yapısının değiştiğini bunun da bir beka sorunu olduğunu kaydetti.

Faiz mesajı

Perşembe günü açıklanacak faiz kararına ilişkin de Kılıçdaroğlu, şu mesajı verdi:

"Seçimler bitti. Uyuşturucu baronları zaten rahat. Ama bir de tefeciler var, uluslararası tefeciler var. Onlar Türkiye'ye para vermiyorlar faiz düşük diyorlar. Faizi yükselteceksin diyorlar. Erdoğan faizi nasıl yükseltecek? Tükürdüğünü nasıl yalayacak? Dediler ki kolay sen yapma Maliye Bakanı bulalım. Merkez Bankası'na da birini getiririz Amerika'dan. Yerel seçimlere kadar ufak ufak artırın. Koskoca Merkez Bankası’nda bu işleri bilen birisini bulamadınız mı?"

"Gerekirse 16'lı masa"

Kendisi ile ilgili montaj videolar hazırlandığını da söyleyen Kılıçdaroğlu, "Sahtekârdan cumhurbaşkanı olmaz bu kadar açık" ifadelerini de kullandı.

Sözlerinin sonunda CHP'lilerin umutsuzluğa kapılmamasını isteyen Kılıçdaroğlu'nun, "Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak bizim görevimizdir. Türkiye'nin aydınlığa çıkması için değil 6’lı masa gerekirse 16'lı masa kuracağım. Bu Duyunu Umumiye kabinesini mutlaka göndereceğiz" açıklaması da dikkat çekti.