 Kılıçdaroğlu: Ücretsiz aşılar fatura edildi mi? | TÜRKİYE | DW | 23.02.2021

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TÜRKİYE

Kılıçdaroğlu: Ücretsiz aşılar fatura edildi mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çin'den ücretsiz ithal edilen 1 milyon doz aşının Devlet Malzeme Ofisi'ne fatura edilip edilmediğini sordu. Aşıların bedelsiz temin edildiğini gösteren gümrük belgesi ortaya çıktı.

Türkei | Angriff auf Oppositionspolitiker Kemal Kilicdaroglu in Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında Çin'den ithal edilen koronavirüs aşıları ile ilgili sorular sordu.

Kılıçdaroğlu, "Sağlık Bakanı’na ‘Aşıda (Sinovac) aracı olan var mı’ diye soruluyor. Sağlık Bakanı ‘Doğru değil, herhangi bir aracı yok’ diye açıklama yapıyor. 9 Şubat 2021’e kadar 10 milyon 162 bin 123 doz aşı getirildi. Esenboğa Gümrüğü'nden geçiyor aşılar. 1 milyon 242 bin doz aşı, Keymen İlaç A.Ş. tarafından faturalanıyor. 1 milyon doz aşı için ücret alınmıyor. 12 milyon dolarlık aşı ücretsiz verilmiş. Sayın Bakan ve Erdoğan’a soruyorum: Ücretsiz olarak ithal edilen 1 milyon aşı, Devlet Malzeme Ofisi’ne her dozu 12 dolardan fatura edildi mi, edilmedi mi? İthal edilen bir milyon doz aşı, ücretsiz olduğu Esenboğa Gümrüğü'ndeki beyannamesinde var. Bu firma 1 milyon doz aşıyı, her dozu 12 dolardan ithal etti mi etmedi mi?" dedi.

Diğer yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği, Çin'den gelen 1 milyon doz koronavirüs aşısına dair gümrük belgesi ortaya çıktı. Belgede "bedelsiz" ibaresi dikkat çekiyor.

"Gara'dan Erdoğan sorumlu"

Gara operasyonuna ilişkin açıklamalarda da bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta operasyona ilişkin beş soru sorduğunu hatırlatarak, "Bu insanlarımız ölmeyebilir miydi, hayatta olabilir miydi? Beş buçuk altı yıldır terör örgütünün elinde, neden ilgilenmediniz? Soru haklı mı haklı. İstanbul seçimlerinde mektup aldınız. Kendi seçimin için oy ver diye mektup alıyorsun, 13 kişinin hayatı için almıyorsun, neden?" dedi. "Kalktın, bu operasyon başarısız oldu’ dedin. Sorumlusu olması lazım. Kim bu sorumlu? Erdoğan sorumlu" şeklinde konuşan Kılıçdaroğlu, sorularının cevaplarını almadığını belirterek, "Bana hakaret edeceğine millet bu soruların cevabını merak ediyor beyefendi" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (CİB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ana muhalafet partisi CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde 500 bin TL değerinde tazminat davası açtığını duyurmuştu. Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun 16 Şubat tarihinde TBMM'deki (Türkiye Büyük Millet Meclisi) CHP Grup Toplantısında söylediği "13 şehidimizin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır" şeklindeki "ithamı" nedeniyle söz konusu davanın açıldığı belirtilmişti.

Anka/BÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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