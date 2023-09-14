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Kılıçdaroğlu: Özgür Özel adaylığını ilan edecek

14 Eylül 2023

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in yarın parti genel başkanlığına adaylığını ilan edeceğini söyledi.

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Türkei CHP-Parteitag Kemal Kılıçdaroğlu
Fotoğraf: ALP EREN KAYA/CHP

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay'la yaptığı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Özgür Özel'in genel başkanlık yarışına katılacağını duyurdu. Kılıçdaroğlu, Özel'in adaylığı konusunda, "CHP diğer partiler gibi değildir. Herkesin aday olma hakı vardır. Yarın Özgür Bey adaylığını ilan edecek. Bir arkadaşımız İstanbul'dan mektup yazmış. Ben de adaylığımı genel merkezde ilan edebilir miyim diye. Tabii dedik" diye konuştu. Özgür Özel'in yarın CHP Genel Merkezi'nde düzenleyeceği basın toplantısıyla adaylık kararını açıklaması bekleniyor. 

Özgür Özel'in yarın basın toplantısı düzenleyerek adaylığını ilan etmesi bekleniyor
Özgür Özel'in yarın basın toplantısı düzenleyerek adaylığını ilan etmesi bekleniyor Fotoğraf: DHA

İYİ Parti'nin yerel seçimlere 81 ilde kendi adayları ile gireceği açıklaması konusunda ise Kılıçdaroğlu, "Bir siyasi partinin aldığı kararı saygı ile karşılayacağız. Seçimden sonra, kurduğumuz ittifak zaten bitti" ifadesini kullandı.

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in yeğeni Prof. Dr. Örsan K. Öymen'in de genel başkanlık yarışına katılacağı iddia edildi. Gazeteci Fatih Altaylı, kendi Youtube kanalında çektiği videoda, CHP'de Cuma günü bir adayın daha çıkacağını söylerken sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "CHP'de yeni ve gerçek bir değişim için başlatılan bir hareket var ve adayları olarak Prof. Örsan Öymen'i belirlediler" ifadesini kullandı.

DHA, DW / HT,EC

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