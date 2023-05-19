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Fotoğraf: Alp Eren Kaya/ANKA
PolitikaTürkiye

Kılıçdaroğlu-Özdağ görüşmesinden karar çıkmadı

2 saat önce

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi. Özdağ, Sinan Oğan'la yeniden değerlendirme yaptıktan sonra kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün ATA İttifakı ortağı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü
Kemal Kılıçdaroğlu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştüFotoğraf: Alp Eren Kaya/ANKA

Özdağ: Oğan'la tekrar değerlendirme yapacağız

Kılıçdaroğlu ve Özdağ görüşme sonrası yaptıkları açıklamada, değerlendirmelerin süreceğini söyledi. Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanı adayı olduğu ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylarından hangisini destekleyeceği merakla bekleniyordu.

ATA İttifakı ortağı ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Bazı sorularımız vardı, onları sorduk. Ayrıntılı olarak cevaplar aldık ve aldığımız cevaplar çerçevesinde, yetkili kurullarımızda değerlendirmeler yapacağız. Tabii ATA İttifakı'nı oluşturan diğer siyasi partilerin genel başkanlarıyla ve Sayın Sinan Oğan'la bu toplantıdan önce değerlendirme yapmıştık. Sonrasında tekrar yine değerlendirme yapacağız" dedi. Özdağ, değerlendirmelerin ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu ise açıklamasında görüşmede Özdağ'ı ortak mutabakat metni ve anayasa değişikliği konusundaki düşünceleri hakkında ayrıntılı şekilde bilgilendirdiğini belirterek, "Bazı sorular da sordu Sayın Genel Başkan. Olabildiğinde ayrıntılı şekilde bilgilendirdim. Türkiye'nin demokrasiye ihtiyacı var, dayanışmaya ihtiyacı var. Var olan sorunlarını aşmaya ihtiyacı var. Bu çerçevede Sayın Genel Başkan, arkadaşlarıyla görüşecek" dedi.

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 19 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Erdoğan'ı mı Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyecekleri konusundaki tutumlarını belirleyeceklerini ve kamuoyu ile paylaşacaklarını açıklamıştı.

DW,ANKA/BÖ,HT

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