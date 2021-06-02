Kıbrıs'ta sınır kapıları yeniden açıldı

Kıbrıs'ta Covid-19 salgını nedeniyle Şubat 2020'den beri tamamen kapalı olan yada geçiş kısıtlamalarının uygulandığı sınır kapıları yeniden açıldı.

Çarşamba günü açıklanan karar doğrultusunda bu sabah itibarıyla Ada'da Türk ve Rum tarafını birbirine bağlayan 9 sınır kapısı yeniden faaliyete geçti. Uzun zamandır polis barikatlarıyla kapalı olan başkent Lefkoşa'nın merkezinde bulunan Lendra Palace sınır kapısında araç ve yaya hareketliliği yaşandı.

Kapılarda PCR testi kontrolü yapılıyor.

Sınır kapılarından karşı tarafa geçmek isteyenlerin PCR testi veya antijen testi ibraz etmeleri gerekecek; bu durumda herhangi bir karantina uygulanmayacak.

İki taraftan sağlık uzmanlarının oluşturduğu bir komite kapıların açılmasının salgının seyrini nasıl etkilediği düzenli olarak takip edecek.

Rum tarafı koronavirüs salgının ortaya çıkmasının ardından sınır kapılarını araç ve yaya geçişlerine kapatmıştı. O zamandan beri bazı istisnalar uygulansa da birçok insanın kapılardan geçmesine olanak tanınmıyordu.

180 kilometrelik sınırda bulunan kapılar her gün, çalışmak ya da aile ziyaretlerinde bulunmak isteyen on binlerce kişinin geçişine imkan sağlıyordu. Ada'daki siyasi bölünmeni ardından sınır kapıları yıllar sonra ilk kez 2003'te geçişlere açılmıştı.

Reuters / GY, HT

©Deutsche Welle Türkçe