 Kıbrıs′ta sınır kapıları yeniden açıldı | Avrupa | DW | 04.06.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Avrupa

Kıbrıs'ta sınır kapıları yeniden açıldı

Kıbrıs'ta salgın nedeniyle 1 yıldan fazladır kapalı olan Türk ve Rum tarafı arasındaki sınır kapıları yeniden geçişlere açıldı.

Aydemet Sınır Kapısı'ndan Türk tarafına geçen araçlar.

Aydemet Sınır Kapısı'ndan Türk tarafına geçen araçlar.

Kıbrıs'ta Covid-19 salgını nedeniyle Şubat 2020'den beri tamamen kapalı olan yada geçiş kısıtlamalarının uygulandığı sınır kapıları yeniden açıldı.

Çarşamba günü açıklanan karar doğrultusunda bu sabah itibarıyla Ada'da Türk ve Rum tarafını birbirine bağlayan 9 sınır kapısı yeniden faaliyete geçti. Uzun zamandır polis barikatlarıyla kapalı olan başkent Lefkoşa'nın merkezinde bulunan Lendra Palace sınır kapısında araç ve yaya hareketliliği yaşandı.

Kapılarda PCR testi kontrolü yapılıyor.

Kapılarda PCR testi kontrolü yapılıyor.

Sınır kapılarından karşı tarafa geçmek isteyenlerin PCR testi veya antijen testi ibraz etmeleri gerekecek; bu durumda herhangi bir karantina uygulanmayacak.

İki taraftan sağlık uzmanlarının oluşturduğu bir komite kapıların açılmasının salgının seyrini nasıl etkilediği düzenli olarak takip edecek.

Rum tarafı koronavirüs salgının ortaya çıkmasının ardından sınır kapılarını araç ve yaya geçişlerine kapatmıştı. O zamandan beri bazı istisnalar uygulansa da birçok insanın kapılardan geçmesine olanak tanınmıyordu.

180 kilometrelik sınırda bulunan kapılar  her gün, çalışmak ya da aile ziyaretlerinde bulunmak isteyen on binlerce kişinin geçişine imkan sağlıyordu. Ada'daki siyasi bölünmeni ardından sınır kapıları yıllar sonra ilk kez 2003'te geçişlere açılmıştı.

Reuters / GY, HT

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Kıbrıs'ta sınır kapıları Cuma günü yeniden açılıyor

Kıbrıs'ta salgın nedeniyle Şubat 2020'de geçişlere kapatılan sınır kapılarının yeniden açılması için Türk ve Rum tarafı anlaşmaya vardı.  

Kıbrıs’ta aşırı sağcı ELAM oylarını 2 kat artırdı

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yapılan genel seçimlerde parlamentodaki ilk iki parti oy kaybı yaşarken, aşırı sağcı ELAM oy oranını yüzde 3,71’den yüzde 7’ye çıkardı.  

Kıbrıs sorununa çözüm başka bahara kaldı

BM öncülüğünde Cenevre'de yapılan gayriresmi Kıbrıs görüşmelerinden sonuç alınamadı. BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs Sorunu'na çözüm aramaya devam edeceğini ve "pes etmediğini" belirtti.  

Benzer içerik

Republik Zypern Nikosia | Grenzanlage zum Norden

Kıbrıs'ta sınır kapıları Cuma günü yeniden açılıyor 02.06.2021

Kıbrıs'ta salgın nedeniyle Şubat 2020'de geçişlere kapatılan sınır kapılarının yeniden açılması için Türk ve Rum tarafı anlaşmaya vardı.

Zypern Nicosia | Treffen | Anastasiades und Tatar

Kıbrıs konferansı Cenevre’de başladı 27.04.2021

İsviçre’nin Cenevre kentinde garantör ülkelerin katılımıyla düzenlenen Kıbrıs konulu gayriresmî toplantı bugün başladı. Toplantı öncesi Kuzey Kıbrıs lideri Tatar Ankara’da temaslarda bulundu.

Schweiz Genf | Zypern-Verhandlungen

Kıbrıs sorununa çözüm başka bahara kaldı 29.04.2021

BM öncülüğünde Cenevre'de yapılan gayriresmi Kıbrıs görüşmelerinden sonuç alınamadı. BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs Sorunu'na çözüm aramaya devam edeceğini ve "pes etmediğini" belirtti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

AB'den Türkiye'ye reform yardımı

AB, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yedi AB adayı ülkeye 2027 yılına kadar toplam 14 milyar 200 milyon euroluk katılım öncesi mali yardım paketi üzerinde anlaşma sağladı.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan'da ikinci dalga sebebiyle hastaneler yeni hasta kabul etmiyor, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.  