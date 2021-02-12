 Kıbrıs′ta sınır kapıları Cuma günü yeniden açılıyor | Avrupa | DW | 02.06.2021

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Avrupa

Kıbrıs'ta sınır kapıları Cuma günü yeniden açılıyor

Kıbrıs'ta salgın nedeniyle Şubat 2020'de geçişlere kapatılan sınır kapılarının yeniden açılması için Türk ve Rum tarafı anlaşmaya vardı.

Kıbrıs'ta iki tarafı bağlayan 9 sınır kapısı bulunuyor

Kıbrıs'ta iki tarafı bağlayan 9 sınır kapısı bulunuyor

Kıbrıs'ta, salgın nedeniyle bir yıldan fazla zamandır  kapalı olan Türk tarafı ile Rum tarafını bağlayan sınır kapılarının Cuma günü yeniden açılacağı bildirildi.

Ada'daki Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'den yapılan açıklamada, sınır kapılarının yeniden açılmasının serbest dolaşımı kolaylaştıracağı, insanlar arası teması teşvik edeceği, karşılıklı güven sağlayacağı ve Ada'ya sosyo-ekonomik anlamda olumlu etki edeceği belirtildi.

BM Barış Gücü, iki taraftan sağlık uzmanlarının oluşturduğu bir komitenin kapıların açılmasının salgının seyrini nasıl etkilediği düzenli olarak takip edeceğini kaydetti. Sınır kapılarından geçmek isteyenlerin negatif PCR testi veya antijen testi ibraz etmeleri gerekecek; bu durumda herhangi bir karantina uygulanmayacak.

"Anastasiades ile anlaştık"

Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar da yaptığı yazılı açıklamada "Mart ayından beridir başlatmış olduğumuz çalışmalar olumlu sonuç vermiştir. Sayın Anastasiades'le tüm kapıların açılması konusunda anlaşmış bulunuyoruz" ifadelerine yer verdi. Kıbrıs Postası gazetesinin haberine göre Tatar kapıların açılacak olmasıyla ilgili "İnanıyorum ki, bu gelişme iki taraf için de pandeminin sebep verdiği ekonomik zorlukların aşılmasına yardımcı olacaktır" dedi.

Rum tarafı koronavirüs salgının ortaya çıkmasının ardından Şubat 2020’'de sınır kapılarını araç ve yaya geçişlerine kapatmıştı. O zamandan beri dönem dönem bazı gevşemeler yapılsa da birçok insanın kapılardan geçmesine olanak tanınmıyordu.

Ada'nın iki tarafı arasında 9 sınır kapısı bulunuyor. Bu kapılar, çalışmak ya da aile ziyaretlerinde bulunmak isteyen on binlerce kişinin geçişine her gün imkan sağlıyordu.

Reuters / GY, HS

©Deutsche Welle Türkçe

 

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