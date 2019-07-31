 Kıbrıs’ta ikinci Türk sondaj gemisi çalışmalarına başladı | AVRUPA | DW | 07.08.2019

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AVRUPA

Kıbrıs’ta ikinci Türk sondaj gemisi çalışmalarına başladı

"Yavuz" sondaj gemisi Kıbrıs’ın doğusunda doğal gaz arama çalışmalarına başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez bu ay ikinci sismik geminin de bölgeye gönderileceğini, gemi sayısının dörde çıkacağını açıkladı.

Yavuz sondaj gemisi doğal gaz arama faaliyetlerine başladı.

"Yavuz" sondaj gemisi doğal gaz arama faaliyetlerine başladı.

Fatih sondaj gemisinin ardından ikinci sondaj gemisi Yavuz da Kıbrıs açıklarında çalışmalarına başladı. Sondaj çalışmalarını incelemek üzere Kıbrıs’a giden Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez burada düzenlediği basın toplantısında, Yavuz’un Gazimağusa Körfezi'ndeki Karpaz 1 kuyusunda sondaja başladığını belirterek, "Bugün itibarıyla bin 710 metre civarında sondaj derinliğine ulaşmış durumdayız. Hedef noktaya ulaştığımızda inşallah burada doğal gaz varlığına da ulaşmış olacağız" dedi.

Ada'nın doğusundaki söz konusu bölgede 2,5-3 aylık bir program planlandığını kaydeden Bakan Dönmez, Ada'nın güneyinde çalışan Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisine ek olarak Ağustos ayında ikinci sismik araştırma gemisi MTA Oruç Reis'in de Akdeniz'e gönderileceğini söyledi. Dönmez, "Böylece iki sismik gemi, iki sondaj gemisiyle Akdeniz’de bu çalışmaları sonuna kadar yapacağız" diye konuştu.

Rum kesimine "teklifi yeniden değerlendirin" çağrısı

Kıbrıs Rum yönetiminin tek taraflı ilan ettiği yetki alanlarını tanımadıklarını belirten Dönmez, geçen ay Kuzey Kıbrıs hükümetinin Rum kesimine yaptığı ortak komite kurulması teklifini hatırlatarak, "Kıbrıs Rum yönetimi bu teklifi reddetti. Öyle umuyoruz ki bu ciddi teklifi yeniden değerlendirmek ve sonuç almak üzere tarafların bir araya gelmesi, her iki tarafın da menfaatine olacaktır. Garantör ülkeler olarak gerektiğinde bu toplantılara destek vereceğimizi de ifade etmek istiyorum" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile basın toplantısında.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile basın toplantısında.

Yaklaşık 230 metre uzunluğa ve 36 metre genişliğe sahip olan Yavuz sondaj gemisinin çift sondaj kulesi bulunuyor. Yaklaşık 130 metre yüksekliğinde sondaj kulesi olan Yavuz ile 12 bin 200 metre derinliğe kadar çok yüksek basınç altında dahi sondaj yapılabildiği belirtiliyor. Yavuz sondaj gemisinde yaklaşık 140 kişilik personel bulunuyor.

AB yaptırımları

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin faaliyetlerini "yasa dışı" olarak nitelendirmiş ve Birlik'e üye olan Rumların yönetimindeki Kıbrıs Cumhuriyeti'ne tam destek vermişti.

AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla 15 Temmuz'da Brüksel'de gerçekleştirilen Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı'nda Türkiye'ye karşı yaptırımların devreye sokulacağı açıklanmış, bu kapsamda AB'nin Türkiye'ye sağladığı katılım öncesi fonlarda kesinti yapılması, Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'deki kredi faaliyetlerinin gözden geçirilmesi, Türkiye ile AB arasında devam eden havacılık anlaşması müzakerelerinin askıya alınması ve Ortaklık Konseyi ile üst düzey diyalog toplantılarına bir süreliğine ara verilmesi önlemleri sıralanmıştı.

DHA/BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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