Kıbrıs'ta gayriresmi zirve hazırlığı

Birleşmiş Milletler (BM) bu ay sonunda Kıbrıslı Türk ve Rum liderler Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis arasında gayriresmi bir görüşme gerçekleşeceğini duyurdu.

BM, iki yıl önce sekteye uğrayan kalıcı barış görüşmelerinin tekrar canlandırılmasının hedeflendiği toplantının 26 Şubat'ta yapılacağını açıkladı. Liderleri Kıbrıs'ta bir araya getirecek olan görüşme, BM kontrolündeki Yeşil Hat'ta yapılacak.

BM Kıbrıs Temsilcisi Jane Holl Lute'nin taraflar ve garantör devletler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere arasında son birkaç aydır yürüttüğü mekik diplomasisi neticesinde görüşmelerin başlaması için hazırlanan çerçeve tasarısı, BM Güvenlik Konseyi'nde Ocak ayı sonunda kabul edilmişti.

İngiltere'nin hazırladığı tasarıda liderler, "açıklık ve yaratıcılığa angaje şekilde, BM himayesindeki bir anlaşma sürecine tam bağlılıkla" müzakerelere başlamaya davet edilmişti. "BM istişarelerinden faydalanmaları" istenen iki lidere, "başarı şansını azaltabilecek eylemlerden de kaçınma" uyarısı yapılmıştı.

Şubat ayı sonundaki toplantı ile ilgili görüş bildiren Akıncı, yaz aylarına kadar somut bir gelişme beklemediğini belirtti.

Türkiye'nin tepkisini çekmişti

Ocak ayı sonunda onaylanan müzakere tasarısına Türkiye tepki göstermişti. BMGK'da kabul edilen tasarıda yer alan ve BM Barış Gücü Misyonu'nun görev süresinin altı ay daha uzatılmasını öngören kısım Ankara tarafından, "KKTC makamlarının rızası alınmadan" yapıldığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ayrıca tasarının genel itibarıyla BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sunduğu raporlarla da bağdaşmadığını belirtmiş ve çözüm için tüm alternatiflerin masada olması gerektiğini vurgulamıştı.

DW,AP/ÇÖ,CÖ

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