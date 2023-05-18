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Temsili fotoFotoğraf: Omar-Kareem Powell/AFP
PolitikaTürkiye

Kıbrıs'ta ABD ile savaş gemisi gerginliği

45 dakika önce

ABD donanmasına ait bir denizaltının ardından USS Arleigh Burke muhribinin Limasol limanını ziyaret etmesine Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri, "Denge bozucu adımlar çözümü engellemektedir" uyarısı yaptı.

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ABD donanmasına ait USS Arleigh Burke isimli güdümlü füze destroyerinin AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti kontrolündeki Limasol Limanı'nı ziyaret etmesine Kuzey Kıbrıs yönetiminin ardından Türk Dışişleri Bakanlığından da tepki geldi.

Türk Dışişleri'nden yapılan yazılı açıklamada, "KKTC Dışişleri Bakanlığı'nın, ABD'ye ait USS Arleigh Burke isimli muhribin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin limanlarından birine demirlemesi hakkında yaptığı açıklamayı güçlü bir şekilde destekliyoruz. KKTC ile birlikte defaatle vurguladığımız üzere, ABD’nin bölgede Kıbrıs Türk tarafının hilafına attığı denge bozucu adımlar, bu ülkenin Ada'da uzun yıllar boyunca sürdürdüğü tarafsız konumunu zedelemekte ve Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün önünde engel oluşturmaktadır. ABD'yi bu politikalarını gözden geçirmeye davet ediyoruz" denildi.

Açıklamada Türkiye'nin Kıbrıs'ta garantör devlet konumunda bulunduğu hatırlatılarak "her şart ve koşulda Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarının kararlılıkla savunmaya devam edileceği" vurgulandı.

Kuzey Kıbrıs: ABD açıkça taraf tutuyor

Dünyada sadece Türkiye tarafından tanınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin (KKTC) Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili dün yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'de görev yapan ABD 6. Filosuna bağlı USS Arleigh Burke'nin yanı sıra kısa süre önce de USS San Juan isimli saldırı denizaltısının aynı limana uğradığına işaret etmiş, "Amerikan Donanmasına ait savaş gemilerinin kısa bir süre içinde iki kez adaya intikal ettirilmesi,  ABD’nin Ada’daki dengeleri gözetmemesinin ve açıkça taraf tutmasının yeni bir örneğidir. ABD’nin olayın vahametini örtbas etmek için kullandığı sözde 'ortaklık' ve 'planlı ziyaret' gibi basitleştirilmiş gerekçeler de inandırıcılıktan uzaktır" ifadelerine yer verilmişti.

KKTC açıklamasında "ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne uyguladığı silah satışı yasağını 2022 yılında tamamen kaldırdığı ve müteakip olarak askeri iş birliğini ileriye taşıyarak Rum tarafını ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil etttiği" de hatırlatıldı. Açıklamada, ABD'nin Rum yönetimine yönelik güçlenen askeri desteği karşısında "Kıbrıslı Türklerin güvenliğini sağlamak amacıyla atılması gereken tüm adımların, her zaman olduğu gibi Anavatan Türkiye ile birlikte atılmaya devam edileceği" vurgulandı.

DW/BK,TY

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