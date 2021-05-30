 Kıbrıs’ta aşırı sağcı ELAM oylarını 2 kat artırdı | Avrupa | DW | 31.05.2021

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Avrupa

Kıbrıs’ta aşırı sağcı ELAM oylarını 2 kat artırdı

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yapılan genel seçimlerde parlamentodaki ilk iki parti oy kaybı yaşarken, aşırı sağcı ELAM oy oranını yüzde 3,71’den yüzde 7’ye çıkardı.

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Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Pazar günü yapılan parlamento seçimleri, henüz resmi olmayan sonuçlara göre Demokratik Seferberlik Partisi (DİSY) yüzde 27,8 oy oranıyla ilk sırada tamamladı. Bir önceki seçimi de kazanan DİSY, buna rağmen yüzde 2,9 oranında oy kaybetti.

Muhafazakar merkez sağ bir parti olan DİSY parlamentoda 18 sandalyeye sahipti. DİSY Genel Başkanı Averof Neofytou, sonuçların seçmenin oylarının "güvenilmez popülizme" kaydığını ifade ederek bunu tersine çevirmek için kolları sıvayacaklarını söyledi.

Parlamentoda 16 milletvekili bulunan sol çizgideki ana muhalefet Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) yüzde 22,3'lük oy oranıyla seçimi ikinci sırada tamamladı. AKEL de önceki seçime göre yüzde 3,3 oranında oy kaybetti. AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Diğer partilerden farklı olduğumuz konusunda halkı ikna edemediğimizi kabul ediyoruz" dedi.

Dokuz milletvekiline sahip milliyetçi görüşlü Demokrat Parti (DİKO) sandıktan üçüncü çıktı. DİKO, oyların yüzde 11,3'ünü alırken bir önceki seçime göre yüzde 3,2'lik düşüş yaşadı.

Aşırı sağın oylarında büyük artış

İlk üç sıradaki partinin yaşadığı oy kaybı, aşırı sağcı olan Ulusal Halk Cephesi’nin (ELAM) oy hanesine artış olarak yansıdı. Seçimden en fazla güçlenerek çıkan ELAM, oy oranını yüzde 3,71'den yüzde 7'ye çıkardı. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs karşıtı görüşlere sahip olan parti, 2016’daki seçimlerde barajı az farkla geçerek parlamentoya iki milletvekili sokmayı başarmıştı.

Sosyal Demokrat Hareketi (EDEK) ise oyların 6,72'sini alarak beşinci parti oldu.

Yüksek Seçim Kurulu, parlamentoya girebilmek için gerekli olan yüzde yüzde 3,6'lık seçim barajını yedi siyasi partinin geçtiğini bildirdi. Seçime katılım oranının yüzde yüzde 65 civarında olduğu açıkladı.

Ülkedeki parlamento seçimleri 2023'te yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin bir işareti olarak değerlendiriliyor. Mevcut Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis DİSY’nin adayı olarak seçimi kazanmıştı.

Dpa / GY, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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