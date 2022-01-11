Kıbrıs’ta 6,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.07'de Akdeniz'de, Kıbrıs Adası'nın açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 5,06 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Mersin'in Anamur ilçesine yaklaşık 134 kilometre mesafede olduğu belirtildi.

Kandilli Rasathanesi depremin TSİ04:07’de olduğunu, depremin deniz yüzeyinin 36,3 kilometre derinliğinde olduğunu bildirdi.

Sosyal medyada, depremin Kıbrıs Adası başta olmak üzere Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Isparta, Burdur ve Konya'da da hissedildiği kaydedildi.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada da "Akdeniz'de Anamur ilçemiz açıklarında saat 04.07'de 6,4 büyüklüğünde #deprem meydana geldi. Mersin-Antalya İl AFAD ve Kıbrıs Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile yapılan görüşmelerde an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

AFAD sosyal medya hesaplarında ayrıca deprem bilgilendirme mesajları da paylaştı.

Tatar: Depremde hasar tespit edilmedi

Bu arada Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar, depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar tespit edilmediğini bildirdi.

DW / SSB, EC

© Deutsche Welle Türkçe