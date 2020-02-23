Kıbrıs’ta 5.1 büyüklüğünde deprem

Kıbrıs'ta meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, ada halkında korku ve paniğe yol açtı. Yetkililer, ilk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı olmadığını açıkladı.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Kıbrıs'taki depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu. Merkez üssü Larnaka'ya 12 km mesafede olan depremin, 55 km derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Ada halkını korkutan deprem, binlerce kişinin binalardan çıkmasına, hatta Avrupa Birliği (AB) üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki parlamento oturumuna ara verilmesine yol açtı.

Türkiye, Suriye ve Libya'da da hissedilen depreme ilişkin bir açıklama da Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapıldı. AFAD, Gazimağusa kentinde meydana geldiğini kaydettiği depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı.

Deprem bölgesinde yer alan Kıbrıs'ta son yıllardaki en şiddetli deprem, 1996 yılında, 6.3 büyüklüğünde meydana gelmişti.

dpa, Reuters / DA, ET

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