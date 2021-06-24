 Kıbrıslı Rumlardan Frontex′e Türkiye çağrısı | Avrupa | DW | 24.06.2021

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Avrupa

Kıbrıslı Rumlardan Frontex'e Türkiye çağrısı

Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye üzerinden Rum kesimine ulaşan sığınmacıların önlenmesi için AB sınır koruma ajansı Frontex'in devreye girmesini talep etti.

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Avrupa Birliği üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanlığı, Türkiye üzerinden Rum kesimine ulaşan sığınmacıların önlenmesi için AB'nin sınır koruma ajansı Frontex'in devreye girmesini talep etti.

Ankara'nın 2016 yılında AB ile imzaladığı mülteci mutabakatına Kıbrıs Cumhuriyeti'ni dahil etmediğini belirten bakanlık, doğrudan Suriye'den gelen ya da Türkiye ve Lübnan'dan Rum kesimine ulaşan sığınmacıların yarattığı yoğunluğun altından kalkılabilmesi için AB'den "tüm uygun mekanizmalarını faaliyete geçirmesini" talep etti.

Uluslararası koruma verilen ve iltica başvurusunda bulunan Suriyelilerin "önemli bir bölümünün" başka ülkelere yerleştirilmesinde yardımcı olunması için Avrupa Komisyonu'na çağrıda bulunan Bakanlık, "Sayıları öyle seviyelere ulaştı ki yerel halklarla entegrasyonları gerçekçi olarak sürdürülemez" ifadesini kullandı.

Yeni fon talebi

Bakanlık, daha önce Yunanistan ve İtalya ile yapılan anlaşmalarda olduğu gibi, Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki sığınmacıların da diğer AB üyesi ülkeler tarafından alınmasını sağlayacak bir girişimin başlatılmasını ümit ediyor. Kıbrıs Rum yönetimi ayrıca, hem sığınmacıların hem de iltica başvuruları reddedilen ancak henüz ülkeden gönderilmemiş olanlar için yeni barınma merkezleri inşa edebilmek amacıyla maddi destek yardımı almak için AB'den resmi talepte bulunacak.

Resmi verilere göre, 2019'dan beri Kıbrıs'a deniz yoluyla bin 337 Suriyeli ulaştı. Varışların üçte biri, son üç ayda gerçekleşti.

Kıbrıs Cumhuriyeti'ne son iki yılda Türkiye üzerinden geçen Suriyeli sayısı ise 3 bin 896. Bu sığınmacıların çoğunu, önce uçakla adanın Türk tarafına ulaşan, daha sonra da BM kontrolündeki kara sınırını aşarak Rum tarafına geçen Suriyeliler oluşturuyor.

DW,AP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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