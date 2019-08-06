Kıbrıslı Rumlar AB'den sığınmacı desteği istiyor

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin artan sığınmacı sayısı karşısında Avrupa Birliği üyesi ülkelere beş bin sığınmacıyı alma çağrısında bulunduğu bildirildi.

Kıbrıs Rum Kesimi'nin İçişleri Bakanı Kostantinos Petrides'in Avrupalı ülkelere ve AB Komisyonu'na konuyla ilgili bir mektup gönderdiği belirtiliyor. Alman haber ajansı dpa'nın ulaştığı mektupta, "Kapasitemizin ve kaynaklarımızın tükenme noktasına geldiğini kabul etmem gerekiyor ve gerçekten korumaya ihtiyacı olan insanlara yardım edememe riski ile karşı karşıyayız" ifadesinin yer aldığı aktarıldı.

Avrupalı ülkelere gönderdiği mektubunda Petrides, 2019'un ilk yarısında 7 bin kişinin Kıbrıs'a geldiğini belirtiyor. Bu kişilerin çoğunun Türkiye üzerinden adanın kuzeyine geçiş yaptığı aktarılıyor.

"Kuzey Kıbrıs üzerinden geliyorlar" iddiası

Avrupa Komisyonu, Güney Kıbrıs'ın gönderdiği mektubu doğruladı. Komisyon, Kıbrıs'taki durumu yakından izlediklerini belirterek, gerek duyulması halinde şu an sunulan desteğin artırılabileceğini belirtti.

850 bin nüfuslu Güney Kıbrıs, ülke nüfusuna oranla hesaplandığında, 2018'de bütün AB ülkelerinden daha fazla sığınmacı kabul etti. Avrupa Birliği'nin istastistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre geçen yıl 7 bin 610 kişi Kıbrıs'a sığındı. Bu rakam, 2017'ye kıyasla yüzde 70'lik bir artışa işaret ediyor. Sığınmacıların dörtte birinden fazlasını Suriyeliler oluşturuyor. 2018'de AB ülkelerine iltica basvurusu yapan toplam kişi sayısı ise 580 bin olarak açıklanmıştı.

dpa / ÖA,ET

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