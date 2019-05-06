Kıbrıslı Rumlar 2 yılda 8 sondaj planlıyor

Akdeniz’in doğusundaki doğalgaz arama ve çıkarma faaliyetleriyle ilgili tartışmalar sürüyor. AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis önümüzdeki iki yıl içerisinde sekiz ayrı noktada sondaj gerçekleştireceklerini açıkladı.

Lakkotripis düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada "Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisindeki faaliyetler sürüyor. Önümüzdeki 24 ay içerisinde altısı keşif, ikisi de teyit amaçlı olmak üzere toplam sekiz sondaj yapılması planlanıyor" diye konuştu.

Lakkotripis sondajların bu yılın sonunda ya da 2020'nin ilk aylarında başlamasının planlandığını belirtti. Ancak Rum bakan sondajların tam olarak nerede ve hangi şirketler tarafından yapılacağına değinmedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 13 parsele ayırdığı bölgede yer alan 1, 2, 3, 8, 9, 12 ve 13 numaralı bloklar; Kuzey Kıbrıs'ın TPAO'ya petrol ve doğalgaz arama ruhsatı verdiği A, B, C, D, E, F ve G bölgeleriyle kesişiyor.

Türkiye tepkili

Kıbrıs'ın çevresinde hem Rum hem de Türk tarafınca gerçekleştirilen doğalgaz arama faaliyetleri uzun süredir bölgede gerginliğe neden oluyor.

Rum yönetimi 2011 yılında hidrokarbon aramak için adanın güneyinde 13 parsel ilan etmişti. Rumların bu hamlesine karşılık Kuzey Kıbrıs da Ankara ile anlaşarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ada açıklarında petrol ve doğal gaz arama yetkisi vermişti. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilan ettiği parsellerden bazıları; Kuzey Kıbrıs'ın TPAO'ya ruhsat verdiği alanlarla kesişiyor. Ancak taraflar, kesişen alanlar dışındaki bölgelerde yapılan arama ve sondaj çalışmalarına da tek taraflı gerçekleştirildikleri gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Kıbrıslı Rumlar ise sürdürdükleri doğal gaz arama faaliyetlerini egemenlik hakkı olarak görüyor ve olası bir ekonomik kazancın ada birleştikten sonra tüm Kıbrıslılara adilane bir şekilde paylaştırılacağını savunuyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti adına Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmaları yürüten ABD merkezli ExxonMobil şirketi ve Katar devletine bağlı Qatar Petroleum geçen Şubat ayında 10'uncu parselde şu ana kadarki en büyük rezervi keşfettiğini açıklamıştı. Kıbrıslı Rumların bölgede doğalgaz arama ruhsatı verdiği şirketler arasında İtalyan Eni, Fransız Total ve ABD'li Noble Energy de bulunuyor.

Türkiye de kendi sondaj ve araştırma gemileriyle Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmaları başlattığını geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı. ABD ve Avrupa Birliği (AB) Türk gemilerinin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine tepki göstermişti.

DW,AP,AFP/SSB,BK

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