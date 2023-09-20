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Kıbrıslı Rum liderden BM'ye özel elçi çağrısı

20 Eylül 2023

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis adada müzakerelerin yeniden başlatılabilmesi amacıyla özel elçi atanması için BM'ye çağrıda bulundu.

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Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis
Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos HristodulidisFotoğraf: Presidency of the Republic of Cyprus

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuşan Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, adada yeniden müzakerelere başlanabilmesi için özel bir elçi atanmasını istedi.

BM'nin "diyalog için itici güç hâlini alması" açısından "tam zamanı" olduğunu söyleyen Hristodulidis, ilk adım olarak da "müzakerelerin yeniden başlatılması için zemin hazırlanması ve tetkikte bulunulması" amacıyla Kıbrıs sorununa yönelik bir elçi atanmasını talep etti.

Hristodulidis, BM ve Genel Sekreter Antonio Guterres'in BM Sözleşmesi uyarınca "Kıbrıs'ta barış için katalizör olarak hareket etme" sorumluluğu bulunduğunu belirtti.

Kıbrıslı Rum lider, "son bölünmüş üye devletini birleştirme yönündeki kararlılığını ifade eden" Avrupa Birliği'nin de bu doğrultuda "kolaylaştırıcı" rol oynayabileceğini söyledi.

Erdoğan'a mesaj

Hristodulidis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da mesaj gönderdi. Rum lider, "Kıymetli Sayın Erdoğan; işgalden kaynaklanan kanunsuzluk, saldırganlık ve güç kullanımı kabul edilemez" dedi.

Erdoğan dün BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, Kıbrıs Türk tarafının, Kıbrıs meselesinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması için daima samimi gayret gösterdiğini söylemişti. Kıbrıs'ta çözümün artık federasyon modeli temelinde gerçekleşemeyeceğinin, herkesin kabul ettiği bir gerçek olduğunu dile getiren Erdoğan, "Uluslararası toplumu bunu kabullenerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımaya, bu ülkeyle diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya davet ediyoruz" çağrısında bulunmuştu.

BM destekli müzakerelerin 2017 yılında sonuçsuz kalmasının ardından Kıbrıs sorununun çözümü için gösterilen diğer çabalar da başarıya ulaşmadı.

Taraflar, Nisan 2021'de İsviçre'nin Cenevre kentinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde garantör ülkelerin de katılımıyla yapılan Kıbrıs konulu gayriresmî konferansta bir araya gelmişti. Toplantının ardından Guterres taraflar arasında müzakerelere başlanabilmesi için "yeterli ortak zeminin bulunamadığını" açıklamıştı.

DW,AFP/CÖ,EC

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