 Kıbrıslı liderler yemekte bir araya geldi | Avrupa | DW | 28.09.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Avrupa

Kıbrıslı liderler yemekte bir araya geldi

BM, Kıbrıs'ta taraflar arasında görüşmelere yeniden başlanması için bir kez daha kolları sıvadı. Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerin dün öğle yemeğinde bir araya geldiği bildirildi.

Kıbrısta taraflar, BM öncülüğünde garantör ülke dışişleri bakanlarının da katılımıyla Nisan ayında bir araya gelmişti.

Kıbrısta taraflar, BM öncülüğünde garantör ülke dışişleri bakanlarının da katılımıyla Nisan ayında bir araya gelmişti.

Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in davetiyle öğlen yemeğinde bir araya geldiği açıklandı.

AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, görüşmeyi "yaratıcı" diye nitelendirerek, BM Genel Sekreterinin iki taraf arasındaki görüş ayrılıklarını not ettiğini belirtti.

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar'ın, görüşmede Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve iki devletli çözüm konusundaki tutumunu ortaya koyduğunu belirten Anastasiadis, "Müzakerelerdeki tıkanıklığı aşacak değişik yolları, ama aynı zamanda yapıcı diyaloğu yeniden başlatacak koşulların yaratılmasını istişare ettik" dedi. Görüşmenin ayrıntılarına girmeyen Anastasiadis, Guterres'in taraflar arasında güven oluşturucu  önlemler ve müzakerelerin yeniden başlatılabilmesine ortak zemin arayışı için bir özel temsilci görevlendirmeyi düşündüğünü kaydetti.

"Yıl sonuna kadar belli olmasını umuyoruz"

Kıbrıs Rum kesimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, dün Associated Press haber ajansına verdiği röportajda görüşmeyi "oldukça yapıcı" diye nitelendirmiş, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorununa ilgi göstermesini olumlu bulduklarını ifade etmişti. Hristodulidis, atanacak yeni BM özel temsilcisinin Kıbrıs'ı ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'yi ziyaret etmesini beklediklerini kaydederek, özel temsilcinin "görüşmelere yeniden başlanmasının mümkün olup olmayacağına dair görüşünü yıl sonuna kadar açıklamasını umduklarını" belirtti.

Kıbrıslı Rumların BM kararları temelinde görüşmelere yeniden başlamaya hazır olduğunu, görüşmelere "hemen yarın bile oturabileceklerini" belirten Hristodulidis, "Müzakereler olmadan durumun giderek daha da güçleştiğini görüyoruz. Kıbrıs sorununu çözmenin tek yolu müzakerelerden geçiyor" diye konuştu.

"İki devletli çözümü tartışmayız"

"Kıbrıslı Rumlar iki devletli çözümü tartışamaz bile" diyen Rum Dışişleri Bakanı, Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin savunduğu iki devletli çözümün BM kararlarının çerçevesi dışında olduğunu ve Guterres'in görev alanına girmediğini belirtti. Uluslararası toplumun da böyle bir çözüme "olumsuz" tepki gösterdiğini söyleyen Hristodulidis, Kıbrıs için uygulanabilir tek çözümün federasyon olduğunu savundu.

Ada'nın birleşmesi için iki taraf arasında federasyon hedefli son görüşmelerden 2017 yılında da sonuç alınamaması üzerine Türk tarafı iki devletli çözüm seçeneğini gündeme getirmişti. Gerek Türkiye gerekse Kıbrıs'taki Ersin Tatar hükümeti federasyonu artık müzakere etmeyeceklerini, Kıbrıs'ta eşit iki egemen devletin tek çözüm olduğunu savunuyor.

AP/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Ankara'dan MED9 bildirisine tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde kabul edilen ortak bildirinin Türkiye’yle ilgili kısımlarını "taraflı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk" olarak değerlendirdi.  

Kıbrıslı Rumlar Atatürk'ü öven kitabı müfredattan çıkardı

Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Eğitim Bakanlığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün övüldüğü bir ders kitabını müfredattan çıkarttırdı. Karar hem Ankara hem de Kıbrıs Türk tarafınca kınandı.  

Güney Kıbrıs Türk siyasetçilerin AB pasaportlarını iptal etti

Güney Kıbrıs, Kapalı Maraş'ın açılmasına misilleme olarak Kuzey Kıbrıs yönetimindeki siyasetçilerin AB pasaportlarını iptal etti. Listede Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da bulunduğu bildirildi.  

AB'den Türkiye'ye Maraş nedeniyle yaptırım tehdidi

AB, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maraş'ın açılması planları ile ilgili açıklamalarını kınarken, Türkiye'nin geri adım atmaması halinde eldeki "araç ve seçeneklerin" kullanılacağı uyarısında bulundu.  

BM Barış Gücü'nün Kıbrıs'taki görev süresi uzatıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kıbrıs’ta BM Barış Gücü’nün görev süresini altı ay daha uzatıp Türkiye’ye Maraş ile ilgili geri adım atma çağrısı yaptı. Türk Dışişleri karar "gerçeklikten kopuk" yanıtını verdi.  

Erdoğan "müjde"yi açıkladı: Kuzey Kıbrıs'a külliye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İngiliz gecekondusu" dediği Cumhurbaşkanlığı binasını ve meclis binasını "KKTC'ye yakıştıramadığını" belirterek "ihtişamlı" bir külliye ve millet bahçesi inşa edeceklerini açıkladı.  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Girit adasındaki depremde can kaybı

Yunanistan’ın Girit adasında meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremde en az bir kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan'da ikinci dalga sebebiyle hastaneler yeni hasta kabul etmiyor, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.  