 Kıbrıslı liderler 3 Kasım′da ilk kez buluşacak | AVRUPA | DW | 27.10.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Kıbrıslı liderler 3 Kasım'da ilk kez buluşacak

BM, Kuzey Kıbrıs'ın yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güney Kıbrıslı mevkidaşı Nikos Anastasiadis'in 3 Kasım'da tanışma toplantısında bir araya geleceğini bildirdi.

default

Kuzey Kıbrıs'ta 18 Ekim'deki seçimleri kazanarak Cumhurbaşkanlığına seçilen Ersin Tatar ile AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in 3 Kasım'da ikili bir görüşme için ilk kez bir araya geleceği açıklandı.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın ofisinden yapılan açıklamada, iki liderin 3 Kasım tarihinde saat 19'da ilk buluşmalarını gerçekleştirecekleri ve iki tarafın da görüşmeye katılacaklarını teyit ettikleri bildirildi. Gayriresmi görüşmenin Kıbrıs Özel Temsilcisinin Yeşil Hat olarak da adlandırılan ara bölgedeki resmi konutunda gerçekleşeceği kaydedildi.

Ersin Tatar

Ersin Tatar

Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs'taki seçimler sonrasında Tatar'a tebrik mesajı göndererek en kısa süre içinde bir tanışma toplantısında bir araya gelmeyi arzu ettiğini belirtmişti.

Talep Anastasiadis'ten gelmişti

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ada'nın yeniden birleşmesi hedefiyle müzakerelere yeniden başlanması çağrısına da atıfta bulunan Anastasiadis, Tatar'ı bu girişimi desteklemeye çağırmıştı.

Nikos Anastasiadis

Nikos Anastasiadis

Rum kesimi lideri, Guterres'in müzakerelere üç yıllık aranın ardından yeniden başlama çağrısına yanıt vermeye "hazır ve kararlı" olduğunu belirterek "Sayın Tatar'ın da aynı istekliliği göstermesini umut etmek istiyorum" demişti.

Ada'da taraflar arasında İsviçre'de yürütülen son görüşmeler 2017 yılında başarısızlığa uğrayarak sonlandırılmıştı.

Öte yandan Kuzey Kıbrıs'taki seçim öncesi Tatar'ın Yeşil Hat'ta yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesini sivil kullanıma açması ise taraflar arasındaki gerginliği tırmandırmıştı. 

DW/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Anastasiadis'ten Tatar'a görüşme çağrısı

Kıbrıslı Rum lider, Kuzey Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanlığına seçilen Ersin Tatar'ı tebrik ederek BM'nin müzakerelere yeniden başlama girişimine destek vermeye çağırdı.  

Erdoğan’dan Tatar’a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs’ta cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar’ı arayarak tebrik etti.  

Kuzey Kıbrıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimini Ersin Tatar kazandı

Kuzey Kıbrıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu oyların 51,7'sini alan Başbakan Ersin Tatar kazandı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise oyların yüzde 48,2'sini aldı.  

Pompeo'dan Kapalı Maraş açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kıbrıs’ta Kapalı Maraş’ın açılmasını "provokatif ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla tutarsız" olarak niteledi.  

AB zirvesinden Türkiye'ye "geri adım" çağrısı

AB zirvesinden Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki faaliyetler ve Kapalı Maraş'ın açılması konusunda geri adım atma çağrısı çıktı. Türkiye'ye karşı olası yaptırımlarla ilgili karar Aralık ayında alınacak.  

Yunanistan'dan Türkiye'ye "Maraş" tehdidi

Kuzey Kıbrıs'ta "Kapalı Maraş" bölgesi 46 yılın ardından yeniden halka açılırken Yunanistan Türkiye'nin kararından dönmesini istedi. Yunan hükümeti, aksi takdirde konuyu AB liderler zirvesine taşıyacaklarını açıkladı.  

Benzer içerik

Zyperns Präsident Nikos Anastasiades am 17.03.2013

Anastasiadis'ten Tatar'a görüşme çağrısı 19.10.2020

Kıbrıslı Rum lider, Kuzey Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanlığına seçilen Ersin Tatar'ı tebrik ederek BM'nin müzakerelere yeniden başlama girişimine destek vermeye çağırdı.

Türkische Republik Nordzypern | Ersin Tatar

Kıbrıslı liderler buluşacak 19.10.2020

AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in sözcüsü, Kuzey Kıbrıs’ın yeni lideri Ersin Tatar ile görüşme planlandığını açıkladı. Görüşme Kıbrıs’ın tampon bölgesinde yapılacak.

Nordzypern | Präsidentschaftswahlen | Ersin Tatar

Kuzey Kıbrıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimini Ersin Tatar kazandı 18.10.2020

Kuzey Kıbrıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu oyların 51,7'sini alan Başbakan Ersin Tatar kazandı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise oyların yüzde 48,2'sini aldı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail liderleri Ocak ayında EastMed doğal gaz boru hattı anlaşmasına imza atmıştı.

Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail'den Doğu Akdeniz çağrısı

Atina'da bir araya gelen Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail dışişleri bakanları, Doğu Akdeniz'de oluşturdukları üçlü formatın diğer bölge ülkelerine de açık olduğunu vurguladı.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  