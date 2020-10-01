 Kıbrıs: Yavuz′un çekilmesi sevindirici bir gelişme | AVRUPA | DW | 05.10.2020

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AVRUPA

Kıbrıs: Yavuz'un çekilmesi sevindirici bir gelişme

Kıbrıs Rum kesimi, Türkiye'nin Yavuz sondaj gemisini geri çekmesini olumlu bir ilk adım olarak nitelendirdi. Hükümet sözcüsü, "Ancak Barbaros Hayreddin Paşa gemisi Ada'nın doğusunda çalışmalarına devam ediyor" dedi.

türkischer Bohrschiff Yavuz (Reuters/M. Sezer)

AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti, "Yavuz" sondaj gemisinin Ada'nın güneybatısındaki faaliyet alanından çekilmesini memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Kıbrıs Cumhuriyeti hükümet sözcüsü Kiriakos Kusios, aylardır bölgede faaliyet gösteren "Yavuz"un konumunu değiştirip Türk karasularına hareket etmesini "sevindirici bir gelişme" diye nitelendirdi. Deniz trafiğini takip eden marinetraffic.com sitesine göre Yavuz gemisi TSİ 11.30 itibarıyla Silifke Taşucu limanı açıklarında bulunuyor.

Bu adımın gerilimin yatışmasına katkı sağlayabileceğini belirten Rum hükümet sözcüsü, "Ancak bu sadece gerilimi yatıştırma yönünde bir ilk adım. Bir diğer Türk gemisi 'Barbaros', Ada'nın güneydoğusunda sismik araştırma faaliyetlerine devam ediyor" diye konuştu.

Geçen hafta Cuma günü bir araya gelen AB devlet ve hükümet başkanları, Türkiye ile Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle gerilim yaşayan Kıbrıs ve Yunanistan'a tam dayanışma mesajı vererek, Türkiye'nin faaliyetlerini sürdürmesi durumunda yaptırımların devreye gireceği uyarısında bulunmuştu.

Türkiye, yine Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i 13 Eylül'de Antalya Limanı açıklarına çekmiş, resmi gerekçe olarak rutin bakım çalışmaları gösterilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise daha sonra yaptığı açıklamada Oruç Reis'i diplomasiye fırsat tanımak adına geri çektiklerini ifade etmişti.

DW,dpa/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Ankara ve Atina arasında Navtex gerilimi

Yunanistan’ın dün yayımladığı 2 yeni Navtex'in ardından Türkiye de daha önce ilan ettiği Navtex'leri yeniledi. Gelişmelerin ardından Oruç Reis’in Antalya Limanı’ndan ayrılarak açıkta demirlediği bildirildi.  

AB liderler zirvesinden Türkiye’ye uyarı

AB liderler zirvesinde Türkiye, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri konusunda uyarılarak Türkiye'nin faaliyetlerinde ısrar etmesi halinde yaptırımların devreye gireceği vurgulandı. Yunanistan çıkan karardan memnun.  

Erdoğan: Diplomasiye bir fırsat tanıyalım istedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan Oruç Reis’in tamir-bakım için çekilmesinin Türkiye’nin sismik araştırmalarının durduğu anlamına gelmediğini söyledi. Erdoğan Türkiye’nin her zaman görüşmeye hazır olduğunu da belirtti.  

Çavuşoğlu: Oruç Reis bakım için çekildi

Doğu Akdeniz'de doğal gaz araştırma faaliyetleri yürüten Oruç Reis gemisinin Antalya'ya dönmesinin ardından açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de geri adım atmadığını söyledi.  

Oruç Reis döndü, tartışma bitmedi: Taviz mi, hamle mi?

Doğu Akdeniz’de sismik araştırma yapan Oruç Reis Antalya’ya dönse de, Ankara-Atina hattındaki krizin nereye varacağı bilinmezliğini koruyor.  

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