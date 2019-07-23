Kıbrıs müzakereleri yeniden başlıyor

Kıbrıslı Türk ve Rum liderler Ada’nın bölünmüşlüğünü ortadan kaldırmak için müzakerelere yeniden başlıyor. Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile Türk lider Mustafa Akıncı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile eylül ayı sonunda New York'ta üçlü bir görüşmede bir araya gelecek.

Konuyla ilgili açıklama bugün Anastasiadis ile Lefkoşa'daki ara bölgede yaklaşık 3,5 saatlik bir görüşme yapan Akıncı tarafından yapıldı. Akıncı açıklamasında, Guterres ile yapılacak görüşmede garantörlerin de katılımıyla beşli bir gayriresmi görüşmenin yapılmasını da mümkün hale getirebileceğini belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres'e çağrı

Cumhurbaşkanı Akıncı, 10 Temmuz'da Guterres'e bir mektup göndererek, kapsamlı çözüme yönelik sürecin açıklığa kavuşmasını sağlayacak beşli bir gayriresmi toplantının yapılması için Guterres'i şahsen devreye girmeye çağırmıştı.

Kıbrıs 1974 yılında önce Yunanistan'da darbe ardından Türkiye'nin askeri müdahalesi sonrasında ikiye bölündü. Ada'nın kuzeyinde kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni sadece Türkiye tanıyor. Ada'nın güneyinde egemen olan Kıbrıs Cumhuriyeti ise 2004 yılından beri Avrupa Birliği'nin üyesi. Türkiye'nin Ada'da yaklaşık 35 bin askeri bulunuyor.

DW,dpa / EC,ET

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