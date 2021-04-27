 Kıbrıs konferansı: Türk tarafından 6 maddelik çözüm önerisi | DÜNYA | DW | 28.04.2021

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DÜNYA

Kıbrıs konferansı: Türk tarafından 6 maddelik çözüm önerisi

Cenevre'deki Kıbrıs konferansında Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar, kalıcı çözüm için Türk tarafının altı maddelik önerisini BM Genel Sekreteri Guterres'e sundu.

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İsviçre'nin Cenevre kentindeki Kıbrıs konferansında Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar, Türk tarafının kalıcı çözüm doğrultusundaki altı maddelik önerisini Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e sundu.

"Sürdürebilir bir anlaşma için Kıbrıs Türk tarafının önerisi" başlığıyla sunulan öneride, şu maddeler yer aldı:

1- Genel Sekreter, Güvenlik Konseyi'nin iki tarafın eşit uluslararası statüsünün ve egemen eşitliğinin güvence altına alındığı bir kararı kabul etmesi için inisiyatif alacaktır. Böyle bir karar, mevcut iki devlet arasında iş birliğine dayalı bir ilişki kurulması için yeni bir temel oluşturacaktır. ​​​​​​

2- Yukarıda belirtilen düzenlemeyle iki tarafın eşit uluslararası statüsü ve egemen eşitliği sağlandıktan sonra, BM Genel Sekreteri himayesinde karşılıklı olarak kabul edilebilir bir iş birliği anlaşması oluşturmak için sonuç odaklı ve belli bir zaman aralığına dayalı müzakerelere başlayacaklardır.

3- Müzakereler, iki bağımsız devlet arasındaki gelecekteki ilişkilere, mülkiyet, güvenlik ve sınır düzenlemesinin yanı sıra AB ile ilişkilere odaklanacak.

4- Müzakereler, Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık'ın yanı sıra uygun olduğu durumlarda gözlemci olarak AB tarafından da desteklenecektir.

5- Herhangi bir anlaşma bağlamında, iki devlet karşılıklı olarak birbirini tanıyacak ve üç garantör devlet bunu destekleyecektir.

6- Bu müzakereler sonucunda varılacak herhangi bir anlaşma, iki devlette ayrı ayrı eş zamanlı olarak düzenlenecek referandumlarla onaya sunulacaktır.

Cenevre'de Salı günü başlayan Kıbrıs konferansı Perşembe günü sona erecek. Konferansa, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk liderlerin yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin dışişleri bakanları da katılıyor.

DW/CÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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