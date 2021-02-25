 Kıbrıs konferansı Cenevre’de başlıyor | AVRUPA | DW | 27.04.2021

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AVRUPA

Kıbrıs konferansı Cenevre’de başlıyor

İsviçre’nin Cenevre kentinde garantör ülkelerin katılımıyla düzenlenen Kıbrıs konulu gayriresmî toplantı bugün başlıyor. Toplantı öncesi Kuzey Kıbrıs lideri Tatar Ankara’da temaslarda bulundu.

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Fiilen ikiye ayrılmış olan Kıbrıs'ta sorunların çözümü için gayri resmi görüşmeler bugün başlıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki görüşmelere Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kıbrıs Cumhuriyeti lideri Nikos Anastasiadis'in yanısıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık katılıyor. Türkiye konferansta Bakan Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığında bir heyetle temsil ediliyor.

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans öncesi temaslarda bulunmak üzere dün Türkiye'yi ziyaret etti. Tatar Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile temaslarda bulundu.

Federasyon mu, iki devlet mi?

BM himayesinde on yıllarca süren Kıbrıs görüşmelerinde son tur 2017 yılında düzenlenmiş, ancak sonuç alınamamıştı. Türkiye, artık federasyon temelli görüşmelerin anlamının kalmadığı, iki devletli çözümün müzakere edilmesi gerektiği tezini savunuyor.

Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar da "Bugünün gerçeğinde Kıbrıs’ta iki ayrı devlet" olduğuna vurgu yapıyor. Yunanistan ve adadaki Rum yönetimi ise, çözüm modelinin "federasyon" olduğunu savunuyor. Rum yönetimi Türk hükümeti ve Kuzey Kıbrıs'ın "iki devletli çözüm" önerisini kabul etmiyor. 

Tatar: Türkiye arkamızda

Türkiye ziyaret öncesi Ercan Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Tatar, Cenevre'de bugün yapılacak gayriresmi Kıbrıs konferansına ilişkin, "Ne kadar haklı olduğumuzu bütün dünyaya göstereceğiz. En büyük gücümüz, Türkiye'nin büyük bir mutabakatla, yüzde yüz bizim arkamızda olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Tatar, Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşeceğini, konferans sırasında da yoğun görüşmeler olacağını söyledi.

"Türkiye Kuzey Kıbrıs’ın yanında" mesajı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar'ın yaptıkları görüşmeye ilişkin fotoğraflarını paylaşarak  Türkiye'nin her zaman ve her şart altında Kuzey Kıbrıs’ın yanında olduğunu belirtti. Çelik "KKTC'nin hak ve menfaatleri kırmızı çizgidir. KKTC her zaman yanında Türkiye'yi görecektir" dedi.

Konferans Doğu Akdeniz’de doğal gaz kaynakları ve deniz yetki alanları nedeniyle yaşanan geriliminin sürdüğü ancak diğer taraftan garantör ülkeler Türkiye ve Yunanistan'ın beş yılın ardından istikşafi görüşmelere yeniden başladığı bir dönemde yapılıyor.

Ne olmuştu?

Nisan 2004’te referanduma sunulan Annan Planı, Belçika ve İsviçre federal devlet sistemlerinden esinlenilerek, iki ayrı devletten meydana gelen ortak bir federal Kıbrıs devleti öngörmekteydi. Türk tarafı bu plana yüzde 64,9 ile "Evet" demişti. Ancak Rumların yüzde 75,8’inin planı reddetmesiyle çözüm yolu o dönem için kapanmıştı.

DW, DHA / SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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