Kıbrıs İsrail'den hava savunma sistemi aldı

Avrupa Birliği (AB) üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti İsrail'den hava savunma sistemi satın aldı. Sigma televizyonunun haberine göre ilk teslimat Salı günü yapıldı.

Kıbrıs'a getirilen sistemin İsrailli IAI (Israel Aerospace Industries) şirketinin geliştirdiği "Barak MX" olduğu belirtiliyor. Şirketin internet sitesinde yer alan bilgiye göre bu hava savunma sistemi düşman uçak ve füzelerini 150 kilometre uzaktan vurabilecek kapasiteye sahip.

Barak MX'lerin zamanla Kıbrıs'ta halihazırda kullanılan Rus yapımı Tor M1'lerin yerini alması bekleniyor.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodoulides Fotoğraf: Ben Curtis/AP Photo/picture alliance

Ukrayna işgali öncesinde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ana silah tedarikçisi Rusya'ydı.

Reuters'a konuşan üst düzey bir Kıbrıslı yetkili AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlarının Kıbrıs'taki Rus savunma sistemlerini yedek parça ve mühimmattan yoksun bıraktığını söyledi, "Bu yüzden İsrail dahil başka ülkelerden silah alındığını" belirtti.

Kıbrıslı yetkililer habere dair açıklama yapmayı reddetti ancak Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodoulides gazetecilere, "Kıbrıs'ın caydırıcılığını artırmak için her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 1998 yılında Rusya'dan S-300 hava savunma füzeleri alması Türkiye'nin tepkisini çekmiş, kriz füzelerin Kıbrıs yerine Yunanistan'ın Girit Adası'na konuşlandırılmasıyla aşılmıştı.

Reuters,DW / MUK,EC

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