Kıbrıs Hizbullah'ın saldırı tehditlerine yanıt verdi

Avrupa Birliği (AB) üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti yönetimi, Lübnan Hizbullahından gelen saldırı tehditlerine tepki gösterdi.

Kapsamlı bir savaş halinde "İsrail'i her yerde hedef alacaklarını" söyleyen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, dün yaptığı açıklamada potansiyel hedefler arasında Kıbrıs'ı da saydı. Kıbrıs Cumhuriyeti yönetimini, havalimanları ve askeri üsleri İsrail ordusuna kullandırmaması yönünde uyaran Nasrallah, bu olursa adanın "hedef sayılacağını" söyledi.

İsrail askeri önceki yıllarda Lübnan ve İran'la olası savaş senaryolarına hazırlık için Kıbrıs'ta eğitimler icra etmişti. İki ülke ortak askeri tatbikatlar da düzenlemişti.

Kıbrıs Cumhuriyeti hükümet sözcüsü Konstantinos Letybiotis, Nasrallah'ın sözlerinin gerçekle ilgisi olmadığını söyledi. "Sözleri uygunsuzdu" diyen sözcü, gerekli diplomatik girişimde bulunacaklarını ekledi, ancak ne sonuç beklediklerine dair detay vermedi.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides de ülkesinin "sorunun değil, çözümün bir parçası" olduğunu söyledi. Hiçbir şekilde bölgedeki herhangi bir askeri operasyona dahil olmadıklarını ifade eden Christodoulides, aksine Kıbrıs'tan Gazze'ye insani yardım taşınması için oluşturulan deniz koridorunu örnek gösterdi.

Mart ayında Kıbrıs'taki Larnaka Limanı'ndan ilk yardım gemisi Gazze'ye yola çıkmıştı.

Gazze Şeridinde çatışmalar sürerken İsrail ordusu kuzeyde olası Hizbullah'a yönelik Lübnan müdahalesine hazırlanıyor. İran destekli Hizbullah ve İsrail arasında çatışmalar 7 Ekim'den beri neredeyse aralıksız sürüyor. İsrail ordusu Salı günü yaptığı duyuruda, Lübnan saldırısı için gerekli onayı aldıklarını bildirmişti.

dpa,AP / MUK,HS

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