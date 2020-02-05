 Kıbrıs füze satın alıyor | AVRUPA | DW | 07.02.2020

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AVRUPA

Kıbrıs füze satın alıyor

Kıbrıs Cumhuriyeti, 240 milyon euro değerinde füze satın alacak. Fransız haber ajansı AFP, füzelerin Minstral ve Exocet tipi olduğunu duyurdu.

Kıbrıs Cumhuriyeti'ne 240 milyon euroluk satış yaptığı bildirilen Avrupalı silah üreticisi MBDA'nın geliştirdiği bir füze sistemi (Foto: Arşiv)

Kıbrıs Cumhuriyeti'ne 240 milyon euroluk satış yaptığı bildirilen Avrupalı silah üreticisi MBDA'nın geliştirdiği bir füze sistemi (Foto: Arşiv)

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Avrupa Birliği üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti, 240 milyon euro değerinde füze satın alacağını duyurdu. Güney Kıbrıs'ın Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Silah sistemlerinin iyileştirilmesi için 240 milyon euroluk kontratlar imzalandı" ifadesine yer verildi. Bakanlık, ulusal güvenlik meselesi olduğu için konu hakkında fazla ayrıntının verilmeyeceğini vurguladı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Güney Kıbrıslı bir askeri yetkili, kısa menzilli Minstral tipi karadan havaya füzeler için aralık ayında Avrupalı silah üreticisi MBDA ile 150 milyon euroluk kontrat imzalandığını söyledi. MBDA ile ayrıca 90 milyon euro değerinde gemisavar Exocet füzesi satın almak için kontrat imzalandığı bildiriliyor.

MBDA, AFP'nin konuya ilişkin sorularına yanıt vermedi.

Türkiye İHA göndermişti

Türkiye, sondaj gemileriyle Kıbrıs açıklarında doğalgaz arama çalışmaları yürütüyor. Türkiye, geçtiğimiz yıl aralık ayında sondaj gemilerine eşlik etmesi için adaya İHA ve SİHA'larını gönderdiğini duyurmuştu.

AB, Türkiye'yi AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölgesindeki haklarını ihlal etmekle suçlarken Türkiye, faaliyet alanlarının kendi kıta sahanlığı ile Kıbrıslı Türklere ait bölgeleri kapsadığını savunuyor. AB, Türkiye'nin doğalgaz faaliyetlerini kınayarak yaptırımlar için çerçeve karar almıştı.

Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ve İsrail ise geçen ay Avrupa pazarına doğalgaz sevkiyatı için deniz altından geçecek EastMed boru hattının inşasını öngören altı milyar euroluk anlaşma imzaladı. Yaklaşık iki bin kilometre uzunluğundaki EastMed boru hattıyla İsrail açıklarından çıkartılacak doğalgazın 2025 yılından itibaren Avrupa'ya ulaştırılması hedefleniyor.

AFP/ÖA,AÜ

 

© Deutsche Welle Türkçe

 

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