Kıbrıs Cumhurbaşkanı: İki devletli çözümü müzakere etmeyiz

Kıbrıs'ın Güney ve Kuzey olarak ikiye bölünmesinin üzerinden 50 yıl geçti. Adanın kuzeyinde kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Türkiye dışında hiçbir ülke tarafından tanınmazken güneydeki Kıbrıslı Rumlar ise Türk tarafının iki devletli çözüm taleplerini reddediyor. Rum yönetimine göre çözüm Ada'nın yeniden birleşmesinde yatıyor.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis bölünmenin Cumartesi gününe denk gelen 50'inci yıldönümü öncesi Alman Basın Ajansı'na (dpa) verdiği demeçte "Hiçbir koşulda iki devletli çözümü tartışmayız" dedi.

İki devletli çözüm önerisi ağırlıklı olarak hem Ankara'da hem de Ada'nın kuzeyinde dile getiriliyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar, Ada için iki devletli çözüm konusunda ısrarcı.

Ancak iki devletli çözüme itiraz sadece Lefkoşa'dan gelmiyor. Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da bu öneri reddediliyor.

BM, Kıbrıs konusundaki tavrını baştan beri merkezi bir hükümete sahip bir tür federasyon olarak belirlemiş durumda.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen. Fotoğraf: Yiannis Kourtoglou/REUTERS

Almanya'ya güveniyor

Hristodulidis, Ada'nın geleceğine ilişkin atılacak adımlar konusunda Almanya'ya güvendiğini söyledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in Şubat ayında Kıbrıs'a yaptığı ziyarete atıfta bulunan Hristodulidis, "Almanya'nın katkılarından dolayı minnettarım" dedi.

Yeniden birleşmiş Almanya'nın bu alandaki deneyiminin Kıbrıs için değerli olduğunu kaydeden Rum lider, Berlin'in olumlu bir Avrupa-Türkiye gündemi yaratılmasına katkısının Ada'da yeniden birleşme yolunda ilerleme sağlanmasında son derece önemli olduğunu söyledi.

Kıbrıs neden bölündü?

1974 yılında milliyetçi Kıbrıslı Rumlar ve o dönemde Atina'da iktidarda olan askeri cunta Kıbrıs'ı Yunanistan'la birleştirmek istemiş, bu da Ada'da askeri bir darbeye yol açmıştı. Türkiye, Yunanistan ile birleşmeyi önlemek için Kıbrıs'a askeri müdahalede bulundu. Ada o zamandan beri ikiye bölünmüş durumda.

Adanın kuzeyinde 1983 yılında KKTC kuruldu ancak günümüze dek sadece Türkiye tarafından tanındı. 2004 yılında ise adanın tamamı tek bir devlet olarak AB üyeliğine kabul edildi. Ancak bölünmüşlük nedeniyle AB hukuku sadece güneydeki Kıbrıs Cumhuriyeti'nde uygulanıyor.

dpa/TY,CÖ

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