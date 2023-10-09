BM’den Kıbrıs yol gerginliğinde mutabakat açıklaması

BM Ağustos ayında gerginliğe neden olan Kuzey Kıbrıs'ın "Pile-Yiğitler Yolu Projesi" ile ilgili tarafların mutabakata vardığını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs hükümetinin, Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde bulunan Pile köyü ile Yiğitler köyünü birbirine bağlamak için başlattığı Pile-Yiğitler Yolu Projesi nedeniyle BM ve Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs arasında yaşanan gerginlikte mutabakat açıklaması geldi.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Pile'de devam eden durumu çözüme kavuşturacak düzenlemeler konusunda mutabakata varıldı. Halen birkaç yöntem tartışılıyor ancak çerçeve anlayışı bugün yürürlüğe girecek" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada mutabakatın detaylarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Ada'daki İngiliz Yüksek Komiserliği ile Fransa ve ABD’nin Güney Kıbrıs Büyükelçilikleri, Pile konusundaki son gelişmeler ile ilgili memnuniyet duyduklarını açıkladı.

"Türk tarafından polis ve asker bulunmayacak"

Anlaşma haberini ilk olarak duyuran Güney Kıbrıs'tan yayın yapan Philenews, Rum diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde anlaşmanın özüne ilişkin olarak, ara bölgede asker ya da polis varlığı bulunmamasının güvence altına alındığını vurguladı, bölgede hayata geçirilecek ve halkı memnun edecek kalkınma projesinin, önemli bir güven artırıcı önlem olduğu kaydedildi.

Haberde anlaşmayla Pile bölgesinde Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların uyumlu bir şekilde bir arada yaşamasını sağlayacak bir kentsel gelişim alanı yaratıldığı kaydedildi.

AP haber ajansına konuşan Rum hükümet yetkilileri ise anlaşma kapsamında BM kontrolündeki tampon bölgede Türk tarafına ait kontrol noktalarının kaldırılacağını, bölgede "Türkler ya da Kıbrıslı Türklere ait asker ya da polis varlığına izin verilmeyeceğini" belirtti. Rum yetkililer, buna karşılık Kıbrıslı Türklerin yol projesinin hayata geçirilmesi talebinin karşılandığını kaydetti. Kıbrıslı Rumlar, yol yapım projesinin askeri amaçlara hizmet ettiği endişesi taşıyordu.

Mutabakat uyarınca BM'nin yeni inşa edilecek yol üzerinde bir kontrol noktası oluşturacağı, sadece Kıbrıslı Türkler ve AB vatandaşlarının Güney'e geçişine izin verilirken Kıbrıslı Rumların Kuzey'e geçişinin mümkün olmayacağı da belirtildi.

Ağustos ayında gerginlik tırmanmıştı

Pile-Yiğitler Yolu Projesi, BM ve Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs arasında Ağustos ayında gerginliğe sebep olmuştu.

BM Barış Gücü görevlilerinin inşaatı engellemeye çalışması üzerine BM görevlileri ile Kıbrıslı Türk personel arasında gerginlik yaşanmıştı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Pile'de BM Barış Gücü görevlilerine yönelik Kıbrıslı Türk personelin gerçekleştirdiği saldırıyı kınamıştı.

Kuzey Kıbrıslı yetkililer yolun bölgede yaşayan insanların ulaşım imkânlarını iyileştirmek için gerekli olduğunu savunuyor. Bölgede yaşayanların Kuzey Kıbrıs’a geçmek için önce İngiliz üssündeki kontrol noktasından ve daha sonra bir kez de Kuzey Kıbrıs kontrolündeki kontrol noktasından geçmesi gerekiyor.

DW, rtr / SSB, BK

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