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Kıbrıs: Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye tazminat uyarısı

22 Eylül 2023

Avrupa Konseyi, Kıbrıslı Rumların kazandıkları mülk davalarında tazminat kararlarını halen uygulamayan Türkiye'yi uyardı. Toplam 40 milyon euroluk tazminatın eklenen faizlerle 60 milyon euroya ulaştığı belirtiliyor.

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Güney ve Kuzey Kıbrıs arasındaki sınır geçişi.
Kıbrıslı Rumlar, sadece Türkiye'nin tanıdığı KKTC'de kalan mülkleri için tazminat davası açmıştı.Fotoğraf: Behrouz Mehri/AFP/Getty Images

Avrupa Konseyi, Kıbrıslı Rumların Ada'nın kuzeyinde kalan mülkleri için açtıkları davalarda kazandığı tazminatı ödemeyen Türkiye'yi uyardı. 1974 öncesi dönemde Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan ve Ada'nın bölünmesi sonrasında mülkleri Kuzey'de kalan Rumlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) gitmiş, 2006-2011 döneminde sonuçlanan 33 davada Türkiye toplam 40 milyon euro tazminata mahkum edilmişti. Avrupa Konseyi verilerine göre aradan geçen zamanda eklenen faizlerle tazminat miktarı 60 milyon euroya çıktı.

AİHM kararlarının icrasını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısında, Türkiye'nin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 46'ncı maddesindeki "Yüksek Sözleşmeci Taraflar, taraf oldukları davalarda Mahkeme'nin verdiği kesinleşmiş kararlara uymayı taahhüt ederler" cümlesine atıfta bulunularak Türkiye'den yükümlülüklerini yerine getirmesi istendi.

"Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleriyle bağdaşmıyor"

Bu konuda daha önce çıkarılan kararlar ve gerek Komite Başkanı gerekse Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'nin Türk Dışişleri Bakanlarına 2009, 2014 ve 2016 yıllarında gönderdikleri mektuplara rağmen Türk makamlarının tazminat yükümlülüğünü yerine getirmemesinden büyük üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, bir önceki Bakanlar Komitesi kararına atıfta bulunularak, Türkiye'nin reddedici tavrını sürdürmesinin gerek Avrupa Konseyi üyesi gerekse AİHS Yüksek Sözleşmeci Taraf olarak Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleriyle bağdaşmadığı kaydedildi.

Bakanlar Komitesi kararında Türkiye'nin AİHS'nin 46'ncı maddesindeki AİHM kararlarına uyma yükümlülüğünü koşulsuz bir şekilde yerine getirerek tazminat cezalarını gecikmeksizin faiziyle birlikte ödemesi talep edildi. Konunun gelecek yıl Eylül ayında yapılacak Bakanlar Komitesinde yeniden ele alınmasına karar verildi.

DW,KNA/BK,EC

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