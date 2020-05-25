 Kıbrıs 19 ülkeden turistlere karantinayı kaldırıyor | AVRUPA | DW | 27.05.2020

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AVRUPA

Kıbrıs 19 ülkeden turistlere karantinayı kaldırıyor

Koronavirüs salgını döneminde Avrupa'dan turist çekme yarışı hız kazanırken Kıbrıs, 19 ülkeden gelecek yolculara karantina uygulanmayacağını açıkladı.

Kıbrıs, turizmi yeniden canlandırmaya hazırlanıyor

Kıbrıs, turizmi yeniden canlandırmaya hazırlanıyor

AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti, 19 ülkeden turist ve yolculara 20 Haziran'dan itibaren karantina muafiyeti getiriyor.

Turizmden sorumlu Başbakan Yardımcısı Savvas Perdios, kamu televizyonu RIK'da yaptığı açıklamada, 19 ülkeden gelecekler için karantina zorunluluğunun kaldırıldığını bildirerek "Turizmimizi yeniden başlatıyoruz" diye konuştu.

Söz konusu 19 ülkeden 13'ünden gelecek yolcu ve turistler karantinanın yanı sıra koronavirüs testinden de muaf olacak. Bu ülkeler; Almanya, Avusturya, Malta, Yunanistan, İsrail, Bulgaristan, Finlandiya, Slovakya, Slovenya, Litvanya, Norveç, Danimarka ve Macaristan olarak sıralandı.

İsviçre, Çekya, Polonya, Romanya, Hırvatistan ve Estonya'dan gelecek yolcu ve turistler içinse karantina zorunluluğu kaldırılmakla birlikte test sonucunu ibraz etme yükümlülüğü devam edecek.

Perdios, söz konusu ülkeler ve diğer ülkelerdeki durum ışığında bu listeyi sürekli olarak güncelleyeceklerini belirterek bunun Kıbrıs'a en çok turist gönderen iki ülke olan Rusya ve İngiltere için de geçerli olduğunu söyledi. Bu iki ülkedem Kıbrıs'a uçuşlara henüz izin verilmiyor.

Diğer ülkelerde karantinayı kaldırma planları

Avrupa'da ilk olarak Slovenya 15 Mayıs'ta koronavirüs kısıtlamalarını sona erdirerek kapılarını AB ülkelerinin vatandaşlarına açmış ve 31 Mayıs'tan itibaren karantina uygulamasının kaldırılacağını bildirmişti.

Avrupa'nın en önemli turist destinasyonu olan İspanya da 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada 1 Temmuz'dan itibaren yurt dışından gelecek yolculara karantina uygulamasını kaldırmayı planladığını bildirdi.

İtalya da 3 Haziran'dan itibaren AB vatandaşlarına karantinasız seyahati mümkün kılmayı planlıyor.

Yunanistan ise iki haftalık karantina zorunluluğunu kaldıracağı ülkeleri 31 Mayıs'a kadar açıklayacağını bildirmişti.

dpa/BK,TY

©️ Deutsche Welle Türkçe

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