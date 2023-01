Kış turizminde yeni rekabet alanı: Isınma-çalışma tatili

İki yıllık pandeminin ardından Türkiye, Yunanistan, İspanya gibi turizm ülkelerinde yaz sezonunda toparlanma yaşanırken Ukrayna savaşı nedeniyle tırmanan enerji fiyatları ve enflasyon yeni bir rekabet alanı doğurdu: Isınma-çalışma turizmi

Kışı Türkiye'de ya da Güney Avrupa'da geçirmek, sonbahardan bu yana Alman medyasında çok sayıda makaleye konu oldu.

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung'da yer alan "Kanarya Adaları'nda gazdan nasıl tasarruf edilir?" ve Yunanistan hakkında "Isınma masrafları ve uzaktan çalışma: Bu ülke bu kış sizi cezbediyor" gibi başlıklar, Almanya'nın soğuk havasından ve yüksek doğal gaz fiyatlarından -en azından geçici olarak- kaçmaya yönelik bir ilgiye işaret ediyor. Bazı makaleler, işi Almanya'da kaloriferi kısmakla yurtdışında kalmanın varsayımsal maliyetlerini hesaplamaya kadar götürdüler. Alman ucuz süpermarket zinciri Lidl, Side’de Ocak 2023’te 599 euroya sattığı üç haftalık tatilin yoğun ilgi üzerine kısa sürede tükendiğini duyurmuştu.

"Workation" rezervasyonlarında büyük artış

İsviçreli tur operatörü Bentour da bu kış Almanca konuşulan ülkelerdeki turistleri hedefliyor. Almanca konuşan pazar için Türkiye gezilerinde uzmanlaşan şirket, uzun vadeli kış turistlerini çekmek için yüksek ısınma maliyetlerinden kaçma avantajını da kullanıyor. Bir reklam kampanyasında "Şimdi kaloriferleri kapatma, enerji maliyetlerini düşürme ve güneşe çıkma zamanı" deniyor.

Şirketin yöneticisi Deniz Uğur DW'ye yaptığı açıklamada, uzun süreli tatillerin yani üç haftadan uzun süreli seyahatlerin, şimdiye kadar beklenenden daha fazla rağbet gördüğünü söyledi. Uğur, "2019'a kıyasla kış rezervasyonlarında yaklaşık yüzde 30'luk bir azalma görsek de 'workation' rezervasyonlarında yaklaşık yüzde 70'lik bir artış var" diyor.

Bentour, 65 yaşın altında olup 21 günden uzun süreli seyahat eden herkesi, tatildeyken çalışma ya da tatilini birkaç günlük işle birleştirme imkanı olan "workation" müşterisi olarak kabul ediyor. Bu kış yaklaşık 8 bin workation müşterisi Bentour ile seyahat rezervasyonu yaptı.

"En popüler destinasyon Antalya"

En popüler destinasyon Türkiye, özellikle de Antalya. Uğur, bunun büyük ölçüde uçuş hacminden ve Türk lirasının düşük değerinden kaynaklandığını belirterek sözlerine şöyle devam ediyor: "Tabii ki insanlar maliyetlerin çok yüksek olmadığı ülkeleri seçiyor ve orada haftalarca, hatta bazen daha uzun süre çalışıyorlar, dolayısıyla fiyat bir faktör."

Uğur ayrıca Türkiye'nin mükemmel sağlık tesisleri nedeniyle emekliler arasında popüler bir kış destinasyonu olmaya devam ettiğine de dikkat çekiyor.

Yunanistan'a mı kaçıyorsunuz?

Ukrayna savaşıyla Rusya'nın Avrupa'ya gaz sevkiyatının kesintiye uğramasının ardından Alman hanelerinde doğal gaz fiyatı bir yıl öncesine göre ortalama yüzde 173 arttı. Almanya'da enflasyonun yüzde 10'u bulması da sıcak ülkelere kaçma eğilimini artırdı.

Girit adasındaki popüler tatil kenti Resmo Fotoğraf: Joko/Bildagentur-online/picture alliance

Kış turizmine büyük umutlar bağlayan ülkeler arasında Yunanistan da bulunuyor. Ülke özellikle Rodos, Girit ve Korfu gibi büyük Yunan adalarına düşkün olan Avrupalılar için en iyi yaz tatili destinasyonlarından biri olmaya devam ediyor. Turizm, Yunan ekonomisinin yaklaşık dörtte birini oluşturuyor ve yaklaşık her beş kişiden biri bu sektörde çalışıyor.

Yunan reklam kampanyaları ülkenin düşük fiyatlarına ve bol güneşli havasına odaklanıyor. Yunanistan Turizm Bakanı Vassilis Kikilias da bu durumdan faydalanmak için Avrupa turuna çıkarak Berlin, Viyana, Paris ve Stockholm'e uğradı ve Avrupalıların kışı Yunanistan'da geçirmelerini ve paralarını burada harcamalarını sağlamaya çalıştı.

"Kış aylarında Girit'e uçuş imkanı yok"

Yunanistan'ın Girit adasındaki popüler tatil kenti Resmo'daki Resmo Otelciler Birliği'nden Katja Haffenrichter-Kritsotakis için ise bu aslında boş bir caba.

Haffenrichter-Kritsotakis "Kampanyalar olmasına ve turizm bakanı bu yönde bazı duyurular ve pazarlamalar yapmasına rağmen sorun ulaşım. Kasım ortasından Paskalya'ya kadar Avrupa'dan Girit'e doğrudan uçuşumuz yok," diyor ve ekliyor: "Hükümet bu yönde bir şey yapmazsa, otelciler açısından durum çok zor. Kış aylarında çok yüksek enerji maliyetleriniz oluyor ve yine de konuklara tüm hizmetleri sunmanız gerekiyor."

Gerçekten de kış aylarında Yunanistan'a ulaşım bir sorun. Mevcut uçuşlar bir yıl öncesine göre daha pahalı olmakla kalmıyor, Ryanair gibi ekonomik havayolu şirketleri de bu kış Atina'ya uçuş düzenlemiyor. İrlandalı şirket, Yunan hükümeti tarafından uygulanan yüksek vergiler nedeniyle Yunanistan'ın en büyük havalimanındaki faaliyetlerini durdurdu.

Haffenrichter-Kritsotakis, havanın harika olması ve yoğun bir üniversite şehri olan Resmo'nun kış ayları boyunca canlı kalması nedeniyle bu durumun utanç verici olduğunu söylüyor.

Dijital göçebeler hala Kanarya Adaları'nda

Kuzeybatı Afrika kıyılarındaki konumu nedeniyle yıl boyunca hoş bir sıcaklığa sahip olan Kanarya Adaları, uzun süreli tatilcileri de hedefliyor. Bu yıl Turizm Bakanı Yaiza Castilla, adada geçirecek daha fazla zamanı ve parası olan 55 yaş üstü gezginlerin ülke için "bir refah kaynağından yararlanma fırsatı" olduğunu söyledi. Kanarya Adaları Turizm Bakanlığı açıklamasına göre, kışı Kanarya Adaları'nda geçiren bir kişi, Almanya'dakinden ortalama yüzde 44 daha az enerji tüketiyor.

Las Palmas'ta kış seyahat grubunun toplantısı Fotoğraf: Nanneke Meijer

Ancak takımadalar emeklilerin yanı sıra, 2020'den beri dijital göçebeleri hedefliyor ve bu yılın başlarında bir dijital göçebe vizesi başlatmayı planlıyor. Hollanda'dan Nelleke Meijer de onlardan biri. İki aylık bir çalışma dönemi için 2018'de geldiği Gran Canaria adasından bir daha hiç ayrılmamış. Meijer, Gran Canaria'daki dijital göçebeler, gurbetçiler, yerel girişimciler ve uzaktan çalışanlar için çevrimiçi bir topluluk kurdu. Grubun Slack kanalında konut, yürüyüş ve diğer açık hava etkinlikleri hakkında çok sayıda bilgi bulunuyor ve ücretsiz sohbete kaydolan herkesi birbirine bağlıyor.

Meijer özellikle de haftalık buluşmalarında bu yılın her zamankinden daha yoğun geçtiğini söylüyor. "Her yaştan ve her ülkeden çok sayıda yeni insan geliyor" diyen Meijer, çoğu kişinin hava durumu ve Las Palmas hakkında duydukları için geldiğini söylüyor. Uzaktan çalışmada ilk artış 2020'de gerçekleşmiş olsa da, trendin hala yükselişte olduğuna inanıyor. Topluluk üyelerinin pek çoğu Gran Canaria'ya gitmeye devam ediyor.

Meijer, kendisi gibi uzun süreli kalmasalar bile, Kanarya Adaları'na kış seyahatlerinin de artmakta olduğunu gözlemliyor ve ekliyor: "Her kış geri gelen çok sayıda insan var. Bu sezonu sevmemin bir başka nedeni de bu. Hem tüm bu tanıdık yüzleri hem de pek çok yeni yüzü görüyorum."

Sarah Hucal