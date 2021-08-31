Kütahya’da 5 büyüklüğünde deprem

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) yapılan açıklamada TSİ 14.04’de meydana gelen ve merkez üssü Altıntaş ilçesine bağlı Gecek Köyü yakınları olan depremin 5.0 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Altıntaş ilçesi Aydınlar köyü, büyüklüğünü ise 4.9 olarak açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Çataklı, paylaşımında "Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Alanda tarama çalışmalarına devam edilmektedir. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

AFAD: 3,17 saniye sürdü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 14.04'te Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme ilişkin ön değerlendirme raporu hazırladı. Raporda, "Yerin 12.07 kilometre derininde meydana gelen bu depremin en yakın yerleşim birimi olan Kütahya ilinin Altintaş ilçesine bağlı Osmaniye köyüne uzaklığı 1.23 kilometredir. Ana şoktan, 14.59'a kadar geçen zamanda, büyüklükleri 1.0 ile 2.5 arasında değişen 16 artçı deprem kaydedilmiştir. Depremin belirgin süresi ise 3,17 saniye olarak hesaplanmıştır" denildi.

Depremin Kütahya şehir merkezi ve Eskişehir’in de aralarında olduğu çevre illerde hissedildiği belirtilirken, herhangi bir hasara yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.

DHA / DBN

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