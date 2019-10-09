Kürtler'den ABD'ye "uçuşa yasak bölge" çağrısı

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekatının başlamasının ardından ABD ve koalisyon güçlerinden bölgedeki halkın "insani krizden korunması" için "uçuşa yasak bölge" ilan edilmesi çağrısında bulundu.

SDG'den yapılan açıklamada "SDG ABD ve Türkiye arasındaki güvenlik mekanizması anlaşması konusunda iyi niyet gösterdi. Bu bizim insanlarımızı savunmasız bıraktı" denildi.

SDG Sözcüsü Mustafa Bali "Türk savaş uçaklarının sivillerin olduğu bölgelere hava saldırısı düzenlediğini" iddia ederek "insanlar arasında müthiş bir panik" olduğunu kaydetti.

Suriye devlet medyasında ise bombardımanın Türkiye sınırındaki Resulayn şehrini hedef aldığı belirtildi. Resmi haber ajansı SANA'nın bölgedeki muhabiri, Haseke'ye bağlı Resulayn'da Türkiye'nin yoğun hava ve topçu saldırıları düzenlediğini kaydetti. Saldırıların El Meşrefe, Hirbet el Banat köyleri ile Resulayn kırsalındaki SDG militanlarını hedef aldığı belirtildi.

IŞİD ile mücadelede ABD önderliğindeki koalisyonun parçası olan SDG'nin omurgasını YPG oluşturuyor. Türkiye, YPG'yi PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğu gerekçesiyle terör örgütü olarak kabul ediyor.

Reuters/SSB,BK

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